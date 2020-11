Halo-Labs-Aktie: Das letzte Aufbäumen vor dem Crash?

Die meiste Zeit machte die Halo-Labs-Aktie in den vergangenen Monaten mit herben Kursverlusten auf sich aufmerksam. Der Hype um Cannabis-Aktien ist längst vergangen und die Corona-Pandemie mit all ihren Auswirkungen half nicht unbedingt dabei, die Stimmung der wenigen verbliebenen Anleger zu verbessern. Schon seit dem Frühjahr werden die Anteile nun im einstelligen Centbereich gehandelt und es sieht nicht im Ansatz danach aus, als würde sich daran allzu schnell etwas ändern. Ab und an gibt es zwar mal einen Kurssprung zu sehen. Das ändert letztlich aber wenig an der misslichen Lage der Aktie.

Für Aufsehen sorgte die Halo-Labs-Aktie am Donnerstag, als es mit den Kursen urplötzlich um gut 16 Prozent in die Höhe ging. Was zu der plötzlichen Kauflaune führte, darüber lässt sich bestenfalls spekulieren. Zwar kündigte das Unternehmen vor Kurzem den Abschluss der Übernahme von Canmart ab und sichere sich damit eine Vetriebsplattform im Vereinigten Königreich. Das ist aber nur bedingt eine weltbewegende Neuigkeit, da die Aktionäre damit schon lange im Voraus rechnen konnten. Letztlich hat sich an der Gesamtsituation wenig verändert. Gerade deshalb ist eine gewisse Portion Vorsicht jetzt nicht unangebracht.

Trotz der Gewinne am Donnerstag notiert die Halo-Labs-Aktie mit gerade einmal 4 Cent gefährlich nahe an der Bedeutungslosigkeit. Die nominell niedrigen Kurse locken schon seit einiger Zeit die Spekulanten an, welche sich bei dem Papier munter austoben. Zwar ergeben sich dadurch Chancen für kurzfristige Gewinne, wie sie eben auch gestern beobachtet werden konnten. Das Risiko für unerwartete Kurseinbrüche ist aber mindestens genauso hoch, wenn nicht gar noch höher. Auch auf die derzeitigen Zugewinne wird sehr wahrscheinlich recht schnell eine Korrektur folgen. Solange wir keine fundamentalen Änderungen zu Gesicht bekommen, gleicht der Titel in weiten Teilen einem Glücksspiel.

