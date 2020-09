Halo-Labs-Aktie: Im Westen nichts Neues!

Es ist ruhig geworden rund um Halo Labs. Noch vor ein oder zwei Jahren war das Unternehmen Dauergast in den Schlagzeilen und immer wieder neue Gerüchte um mögliche Fusionen oder Partnerschaften sowie die Aussicht auf weitere Legalisierungen von Cannabis trieben die Kurse spürbar an. Mit dieser Euphorie scheint es aber endgültig vorbei zu sein. Seit geraumer Zeit macht das Unternehmen vordergründig mit sinkenden Aktienkursen von sich reden. Der Abwärtstrend lässt noch immer kein Ende am Horizont erkennen. Stattdessen scheint sich das Tempo der Verlustwelle sogar noch zu erhöhen.

Gefühlt täglich verabschiedet sich die Halo-Labs-Aktie mit neuerlichen Verlusten aus dem Handel. So war es auch am Freitag der Fall, als es um 2,11 Prozent in Richtung Kurskeller ging. Das Papier verabschiedete sich mit einem Kurs von nur noch 0,051 Euro ins Wochenende. Auf Jahressicht ging es nun schon um fast 80 Prozent abwärts. Die Marke bei 0,05 Euro gilt derzeit noch als letzte Bastion, welche einen völligen Absturz verhindern kann. Viel Luft bis dahin bleibt dem Titel nicht mehr und schon in der neuen Woche könnte es für die Aktionäre ein böses Erwachen geben.

Bekanntlich soll man den Teufel nicht an die Wand malen und noch ist der totale Crash bei der Halo Labs-Aktie längst nicht geschehen. Dennoch ist es den Anlegern kaum zu verübeln, wenn sie sich weiter auf Distanz halten. Zu groß sind die Risiken und dem stehen nur eher überschaubare Chancen gegenüber. Der Cannabis-Markt entwickelte sich nicht ansatzweise so stark, wie viele es vor einigen Jahren noch gehofft hatten. Es ist schlicht nicht davon auszugehen, dass sich daran über Nacht etwas ändern wird. So werden nicht wenige Aktien aus dem Sektor wohl weiter ein Dasein als Pennystock fristen müssen und Halo Labs scheint dabei leider nicht die große Ausnahme zu sein.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.