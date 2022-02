Halliburton: Ausbruch macht Hoffnung

Weitere Suchergebnisse zu "Halliburton":

von Manfred Ries

Halliburton (Monatschart): Sprung auf ein neues Mehrjahreshoch.

Montag, 31. Januar 2022





Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in der Welt der Rohstoffe; Emerging Markets und Devisen? Weiterhin interessant: die …

…Rohstoffe! Heute geht es wieder einmal um den Basiswert Halliburton Co. (WKN: 853986). Kein reinrassiger Rohstoffwert zwar, aber doch einer, der von steigenden Öl-Preisen profitiert! Und das mit einer ganz, ganz heißen Story.

Die Company. Die Halliburton Co. ist ein international agierender US-amerikanischer Konzern und führender Anbieter von technischen Dienstleistungen, Wartungsdiensten, Planungs- und Entwicklungsservices sowie Zulieferer verschiedener Produkte an Unternehmen aus der Erdöl- und Energieindustrie und auch für Unternehmen der öffentlichen Hand.

Die Hintergründe. Die Halliburton Co. als Dienstleister der Öl-/Energieindustrie profitiert von steigenden Öl-Preisen und damit auch von einer stabilen Konjunkturlage: ein Segen und Fluch zugleich. Weiter steigende Öl-Preise sollten einerseits einkalkuliert werden. Andererseits aber reduzieren Volkswirte ihre Konjunkturprognosen nach unten. Das könnte auch die Öl-Dienstleister in Schach halten.

Die Ausgangslage? Mit einem KGV(2022e) von ~17,8 bei einer Dividendenrendite(2022e) von ~1,5 Prozent (vor Steuern) überzeugen die Titel von Halliburton auf der fundamentalen Seite. Zur Erinnerung: Das KGV(2021e) lag bei ambitionierten 29,7 und die Dividendenrendite(2021) bei 0,6 Prozent. Charttechnisch hat sich im Monat Januar eine Break-out-Situation über den einstigen Widerstand ~25,47 USD eingestellt, aus der jetzt mehr erwachsen könnte.

Wie geht es weiter? Im Chartbild hat sich ein mittelfristiger Aufwärtstrend (A) formiert. Dabei erscheinen die Notierungen der Halliburton-Aktie entlang ihrer 200-Tagelinie als solide unterstützt. Der nächste Widerstand wartet im Bereich ~33 USD. Mit weiter steigenden Öl-Preisen sollte auch dieser Break out gelingen. Als anschließendes Target käme dann der Kursbereich ~40 USD auf die Agenda. Das Gros der Equity-Analysten bewerten die Halliburton-Aktie übrigens als „Add“-Position – „Aufstocken“. Der Aktienkurs von Halliburton am Montag, 31. Januar 2022 an der Börse in New York: 31,08 USD (-0,9%).

Soweit für den heutigen Handelsauftakt in die neue Börsenwoche – hierfür wünsche ich Ihnen einen erfolgreichen Verlauf – bleiben Sie gesund und trading-fasziniert!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.