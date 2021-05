Hafermilch-IPO im Fokus: Oatly wagt den Sprung an die Börse

1. Oatly (WKN A3CQRG)

Unangefochtener Spitzenreiter und meistgehandelter Wert unter Stuttgarter Anlegern ist zum Mittag die Aktie der Oatly Group. Der schwedische Hafermilch-Produzent ging gestern Abend in New York an die Nasdaq und konnte bereits am ersten Tag rund 30% gegenüber dem Ausgabepreis zulegen. Auch heute gewinnt die Aktie rund 5% und notiert bei über 18 Euro pro Anteilsschein. Nach dem IPO wird das Unternehmen mit über 13 Milliarden US-Dollar bewertet.



2. Lufthansa (WKN 823212)

Deutlich schwächer notiert hingegen die Aktie der deutschen Fluggesellschaft Lufthansa. Wie kürzlich bekannt wurde, verkauften die Erben des vor drei Monaten verstorbenen Großaktionärs, Heinz Hermann Thiele, einen Großteil der Aktien. Thiele war im vergangenen Jahr bei der Lufthansa eingestiegen, um dem taumelnden Luftfahrt-Konzern in der Corona-Krise finanziell zu stützen. Die Lufthansa-Aktie notiert rund 1,9% leichter.



3. Daimler (WKN 710000)

Der Automobil-Konzern treibt die Entwicklung von erneuerbaren Antrieben weiter voran. Gemeinsam mit dem Öl-Giganten Royal Dutch Shell will Daimler nun auch in die Offensive im Bereich der Wasserstoff-Trucks gehen. Während Daimler die Trucks bauen will, soll Shell entsprechende Wasserstoff-Tankstellen errichten. Während Daimler-Aktien rund 1% höher stehen, notieren die Papiere von Shell leicht im Minus.