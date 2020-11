Hängepartie in den USA – Noch ruhige Börsen warten auf die Entscheidung

Jetzt ist genau das passiert, was im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahl so ganz und gar nicht das Wunsch-Szenario der Börsen war. Es zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Amtsinhaber Trump und seinem Herausforderer Biden ab. Wie schon vor vier Jahren ist der klare Favorit der Umfragen und Medien, Joe Biden, plötzlich nicht mehr der klare Favorit. Statt einer blauen könnte nun doch eine rote Welle auf die Märkte zurollen.Allerdings stehen noch viele Stimmen aus, die per Briefwahl abgegeben wurden und in den kommenden Stunden und vielleicht auch Tagen noch ausgezählt werden müssen. Da Biden in den Auszählungen der per Briefwahl abgegeben Stimmen bislang die Nase vorn hat, ist das Rennen ums Weiße Haus also noch lange nicht entschieden.Donald Trump steht zwar einerseits für eine Fortsetzung der wirtschaftlichen Expansion der USA. Weitere vier Jahre Trump wären aber gleichzeitig auch ein hohes Risiko für den deutschen Aktienmarkt, da das Thema Handelskrieg mit der Europäischen Union und Strafzölle gegen die deutsche Automobilindustrie wieder mit einzukalkulieren wäre. Kurzfristig wäre ein republikanisch kontrollierter Kongress und ein Wahlsieg Trumps jedoch positiv für die Börsen, da damit auch ein Konjunkturprogramm in den USA zeitnah zu erwarten wäre.In der Nacht blieb es an den Finanzmärkten trotz der Hängepartie insgesamt relativ ruhig. Eine eindeutige Richtung dürfte wohl erst in den Markt kommen, wenn aus dem derzeit noch sehr engen Ergebnis der Stimmenauszählungen eine klare Entscheidung wird.

