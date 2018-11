Hängepartie im DAX geht weiter - Widerstände, wohin man schaut

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die weltweit wichtigsten Aktienindizes notieren alle gleichzeitig im Bereich wichtiger Widerstände. An diesen wird sich je nachdem, wie sich die Nachrichtenlage um den Haushalt Italiens und den Austritt Großbritanniens aus der Eurozone entwickelt, die nahe Zukunft der Börsen entscheiden. Entweder die Widerstände werden bekräftigt und für den Moment als unüberwindbar anerkannt oder aber sie werden gebrochen und die Aktienmärkte zünden eine Jahresendrally.



Dabei wäre es schon eine sehr große Überraschung, wenn die britische Premierministerin May ihren Brexit-Plan durch das Parlament bringen kann. Holt sie allerdings genug Gegner zurück auf ihre Seite, wäre das ein sehr positives Signal für den Aktienmarkt. Denn am Ende ist ein schlechter Vertrag besser als gar kein Vertrag. Und auch wenn er nicht wirklich zu Gunsten Großbritanniens ist, gäbe er den Märkten so etwas wie Planungssicherheit in diesen unsicheren Zeiten. Italien steht ebenfalls weiter unter Druck. Dass hier allerdings ein Einlenken zu erkennen ist, zeigt, dass sich auch hier die Nachrichten ins Positive wandeln können.



Bis allerdings auf beiden Problemfeldern endgültige Lösungen gefunden werden, könnte die Hängepartie an den Börsen anhalten. Am Ende des Tages brauchen die Märkte in Sachen Handelsstreit, Brexit und Italien grünes Licht für eine Jahresendrally. Noch wollen sich nur die Wenigsten gegen diese potenziellen Risiken im Aktienmarkt positionieren.





