Hält der DAX die 15.000er-Marke?

1. Commerzbank (WKN CBK100)

Die Aktie des Frankfurter Bankhauses zeigt sich am Mittwoch deutlich fester und notiert 5,5% höher. Der MDAX-Konzern legte am Morgen Zahlen zum abgelaufenen Quartal vor und konnte Anleger sowie die Analysten überraschen: Der Gewinn im ersten Quartal belief sich auf 133 Millionen Euro. Analysten hatten hingegen mit einem Verlust für die ersten drei Monate des Jahres gerechnet.



2. Bayer (WKN BAY001)

Auch die Papiere des Leverkusener Pharma- und Agrarchemie-Konzerns können am Mittwoch um knapp 4,8% zulegen. Zwar musste das Unternehmen erwartungsgemäß Einbußen im Geschäft hinnehmen – allerdings fielen diese nicht so groß aus, wie es einige Experten erwartet hatten. Das scheint auch Anlegern heute zu gefallen.



3. BioNTech (WKN A2PSR2)

Wie bereits seit Wochen werden auch am Mittwoch die Anteilsscheine von BioNTech rege gehandelt. Die Aktie des Unternehmens notiert derweil schwächer als der Gesamtmarkt und verliert 2%. Wie der NDR berichtet, werden in Niedersachsen vorerst die Erstimpfungen mit BioNTech- sowie Moderna-Impfstoffen ausgesetzt. Grund hierfür sind Lieferengpässe.