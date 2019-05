Habt ihr schon mal in Aktien investiert?

Wer Geld investieren und langfristig hohe Renditen erzielen möchte, kommt an der Börse nicht vorbei. Das ist der Ort für die richtige Geldanlage, mit der viel möglich ist. Allein in Deutschland gibt es ca. 1000 verschiedene Aktien.

Aktien für Einsteiger, Ihr persönlicher Überblick

Dabei ist der Kauf von Aktien selbst für Einsteiger nicht nur lohnenswert, sondern auch ganz einfach. Die Voraussetzungen, um Aktien kaufen zu können, sind schnell erfüllt. Die Eröffnung des Depots dauert oft nur wenige Minuten. Sobald Geld auf Ihrem Depot ist, können Sie theoretisch sofort loslegen. Doch welche Anforderungen bringt ein Aktieninvestment mit sich und was sollte man beachten und wissen ... neugierig? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte zum Thema Aktien für Anfänger.

Die ersten Schritte zur Geldanlage. Loslegen!

Wie kann ich mich auf den Aktienhandel vorbereiten?

Wenn Sie noch gar keine Erfahrungen mit Aktien haben, können Sie den Börsenhandel auch erst mal eine zeitlang beobachten – und zwar ohne jedes Risiko. Möglich ist das zum Beispiel, indem Sie eine kostenlose Watchlist nutzen oder die Trades bei wikifolio.com verfolgen, wo Sie die Käufe und Verkäufe zahlreicher Trader einsehen können und oft noch erklärende Kommentare dazu erhalten. Oder Sie eröffnen selbst ein wikifolio als Musterdepot und können so Aktien und andere Wertpapiere ohne echtes Geld und Risiken handeln. So entwickeln Sie schnell ein Gefühl dafür, wie die Aktienmärkte in der Praxis funktionieren.

Wie kann ich meine erste richtige Aktie kaufen und was brauche ich dafür?

Im ersten Schritt müssen Sie bei Ihrer Bank oder einem Online-Broker Ihrer Wahl ein Wertpapier- oder Aktiendepot eröffnen. In diesem Depot werden die Aktien später verwahrt. Zusätzlich benötigen Sie ein Verrechnungskonto, über das Käufe und Verkäufe abgewickelt werden. Sobald Geld auf diesem Konto ist, können Sie Ihre erste eigene Aktie kaufen.

Noch kein eigenes Depot? Entdecken Sie die besten Angebote für Neukunden

Dafür müssen Sie in der Ordermaske Ihres Brokers lediglich die Wertpapier-Kennnummer (WKN) oder ISIN der Aktie, die gewünschte Aktienanzahl, den Börsenplatz und ggf. ein Kauflimit eingeben. Und schon sind sie einer von ca. 4,5 Millionen Aktionären in Deutschland.

Die richtige Aktienstrategie finden – einfach erklärt

Welche Aktien eignen sich für Einsteiger, wo und wie viele sollte ich am Anfang kaufen?

Für Anfänger beim Thema Börse macht es Sinn, sich zunächst auf Regionen zu konzentrieren, deren Märkte und Volkswirtschaften Sie näher kennen. Vorteilhaft ist auch, wenn Sie das Geschäftsmodell der Unternehmen kennen und wissen, wie diese ihre Gewinne erwirtschaften.

Praktische Tipps: So schätzen Sie das Risiko richtig ein

Um Ihr Aktienrisiko so gut wie möglich zu reduzieren, empfiehlt es sich, nicht das ganze Geld in eine einzige Aktie zu investieren. Die Streuung des Kapitals über verschiedene Märkte, Branchen und Unternehmen sorgt für eine Diversifikation der Geldanlage und lässt sie auch als Aktionär ruhig schlafen.

Disclaimer − Wichtiger rechtlicher Hinweis

wikifolio Financial Technologies AG hat alle zumutbaren Anstrengungen unternommen, um sicher zu stellen, dass die auf wikifolio.com bereitgestellten Informationen zur Zeit der Bereitstellung richtig und vollständig sind. Dennoch kann es zu unbeabsichtigten und zufälligen Fehlern gekommen sein, für die wir uns entschuldigen.