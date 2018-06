HUGO BOSS-Aktie: Folgt jetzt ein großes Kaufsignal? - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HUGO BOSS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":



Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Modekonzerns HUGO BOSS AG (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) unter die Lupe.



HUGO BOSS komme an der Börse schrittweise wieder ins Laufen. Am Dienstag habe das Wertpapier mit 78,80 Euro fast ein neues Jahreshoch erreicht. Folge jetzt ein großes Kaufsignal?



Die Anlageprofis seien sich aktuell nicht einig, wie es mit dem Unternehmen weitergehe. Während BlackRock seine Beteiligung ausgebaut habe, setze der Hedgefonds ENA Investment Capital auf fallende Kurse und habe seine Leerverkaufsposition ausgebaut.



Vorstandschef Mark Langer trimme den Konzern derzeit wieder auf seine Wurzeln in der Herrenmode und baue das Digitalgeschäft aus. Das jüngere Publikum solle mit der Marke "Hugo" angesprochen werden, die hochwertigere Linie bleibe "Boss", habe Langer Anfang Mai angekündigt. Insbesondere die Freizeitmode sei letztlich ein Wachstumstreiber gewesen. Die letzten Quartalszahlen seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen.



Immerhin - für 2018 habe HUGO BOSS seine Prognosen bestätigt. Ein währungsbereinigter Anstieg der Umsätze im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich werde in Aussicht gestellt. Ab 2019 rechne man dann wieder mit mehr Schwung.









Das Wertpapier laufe nach wie vor in einer Seitwärtsschiebezone zwischen 67 und 79 Euro. Ein nachhaltiger Ausbruch nach oben eröffne charttechnisch ein sattes Kurspotenzial bis etwa 95 Euro.Selbst die alten Höhen jenseits der 100-Euro-Marke sind dann längerfristig denkbar, so Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen HUGO BOSS-Aktienanalyse. (Analyse vom 05.06.2018)