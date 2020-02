HT+ Updates: über 20% Kurzsgewinn mit Zooplus in wenigen Tagen

Weitere Suchergebnisse zu "zooplus":

Letzten Dienstag am 28. Januar hatte ich ein HT+ Update zu Zooplus mit dem Titel "Ungewissheit ist gut für Leerverkäufer, nachkaufen" verfasst und meinen Abonnenten geschickt. Ich ging darin auf die vorläufigen Zahlen für 2019 ein und habe empfohlen, die Position aufzustocken. Am Mittwoch darauf habe ich noch ein Update verfasst. Dieses Mal mit dem Titel "So sieht ein Boden aus, Teilgewinn mitnehmen". Zooplus hatte eine extreme Gegenbewegung erlebt und unser Nachkauf hatte ein Plus von 20% erhalten!



Die zwei Updates stelle ich nun kostenlos als Einblick in mein Heibel-Ticker PLUS Börsenbrief zur Verfügung: https://www.heibel-unplugged.de/3065,ht-updates-ueber-20-kurzsgewinn-mit-zooplus-in-wenigen-tagen/

Ich verfasse unterwöchig fortlaufend Updates und schicke diese meinen Abonnenten per Mail und in dringenden Fällen auch per SMS. Wer sich für meinen wöchentliche Ausgaben und Updates interessiert, kann diese komplett kostenlos in einer reduzierten Ausgabe probelesen oder das 6-wöchige Schnupperabo für 20 Euro testen oder direkt ein Abo für ein Quartal, Halbjahr oder Jahr abschließen: heibel-ticker.de

Die weiteren aktuellen Updates der Ausgabe 20/5 sind:





Finanztrends Video zu zooplus



mehr >

+ TUI: Bereit machen zum Nachkaufen+ American Express: Sippenhaft+ Spotify: Nachkaufen, denn Musik ist nicht infiziertDetails dazu im Kapitel 05 für Abonnenten unter: https://www.heibel-ticker.de/heibel_tickers/1707#ch05