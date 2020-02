Positionen, die vom Coronavirus negativ beeinflusst werden könnten, werden rausgeschmissen.

Ausblick zum Coronavirus (Ausbreitung, Gegenmittel, Impfstoff, voraussichtliches Ende)

Marktüberblick mit Verlierern und Gewinnern

meine Erwartung für Börse und Aktien

Bereiche, in denen ich „gute“ Aktien suchen werde

Okay,. Wir konnten in der Rallye trotz hoher Cashquote mit unseren wenigen Positionen insgesamt besser abschneiden als DAX und Dow Jones. In diesen Crash hinein fahren wir mit einer sehr hohen Cashquote und haben bislang deutlich weniger Federn gelassen als DAX (-7%) und Dow Jones (-7%). Das Heibel-Ticker Portfolio liegt nur bei -3%.. Unser Portfolio möchte ich daher weiter auf die nunmehr veränderte Situation anpassen. Warum ich das nicht schon viel früher getan habe? Nun, „eigentlich“ kann ich die Rallye schon seit vielen Wochen nicht mehr nachvollziehen. Ich habe mehrfach darüber geschrieben. Doch, obwohl ich schon meine Zweifel hatte.: https://heibel-ticker.de/heibel_tickers/1714. Der Zugang ist aus Fairness-Gründen exklusiv für bezahlende Heibel-Ticker PLUS Leser. Falls Sie interessiert an einem Einblick sind, können Sie das Schnupperabo über 6 Wochen für 20 Euro testen.