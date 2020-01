HT Inside Know-How: Larry Fink ist größter Einzelaktionär in 10 von 30 DAX-Unternehmen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

BlackRock kennen die meisten Börsteninteressierten. Larry Fink ist der Chef von BlackRock und hat über seine Vermögensverwaltung mit 7 Billionen USD Einfluss auf Unternehmen in der ganzen Welt.

Anfang letzter Woche hat Larry Fink in einem Brief an Unternehmenslenker angekündigt, ab sofort Einfluss zu nehmen auf Unternehmensentscheidungen, die das Klima betreffen. Sie werden wissen, dass der Vermögensverwalter in der Regel das Stimmrecht seiner Kunden ausübt, sofern keine andere Weisung gegeben wurde. Und die wenigsten machen sich die Mühe, Weisungen zu geben. Sprich: Larry Fink ist der weltweit einflussreichste Aktionär.



In 10 der 30 DAX-Unternehmen ist Blackrock der größte Einzelaktionär. Wenn Sie also wissen möchten, wem die Deutschland AG gehört, dann haben Sie hier den Mann, der den größten Einfluss hat: Larry Fink. Es lohnt sich zuzuhören, wenn er etwas sagt.

Den Link zu seinem Brief und weitere Details zu den Thema Börse, Klima, ESG und nachhaltigem Investieren können Sie im frei zugänglichen Kapitel 02 meiner neuen Börsenbrief Ausgabe finden: https://www.heibel-ticker.de/heibel_tickers/1703#ch02