HP mit drei neuen Dollar-Anleihen

Der amerikanische PC- und Druckerhersteller HP emittiert drei neue US-Dollar-Anleihen. Die erste Anleihe (WKN A28YT4) hat ein Emissionsvolumen von 1,15 Milliarden US-Dollar mit einer Fälligkeit zum 17.06.2025. Der Nominalzins ist mit 2,20% festgesetzt. Die zweite Anleihe (WKN A28YT5) hat ein Emissionsvolumen von einer Milliarde US-Dollar und wird zum 17.06.2027 fällig. Die Nominalverzinsung ist mit 3% festgesetzt. Die dritte Anleihe (WKN A28YT6) hat ein Emissionsvolumen von 850 Millionen US-Dollar mit einer Fälligkeit zum 17.06.2030. Der Nominalzins beträgt 3,4%.Bei allen Anleihen finden die Zinszahlungen im halbjährlichen Turnus statt, erstmalig am 17.12.2020. Auch der Mindestbetrag der handelbaren Einheit ist mit 2.000 US-Dollar in kleinsten handelbaren Einheiten von 1.000 US-Dollar bei allen Anleihen gleich. S&P vergibt für HP ein BBB Rating. HP kann die Anleihen vorzeitig kündigen.