HP Inc. – Die Aktie des Computer-Dinosauriers ist weiter stark unterwegs!

Pullback Trading-Strategie



Symbol: HPQ ISIN: US40434L1052



Rückblick: Die Produkte von HP werden vielfältig in Wirtschaft, Industrie, Wissenschaft, Behörden und Verwaltung sowie im Gesundheits- und Bildungswesen eingesetzt. Nachdem sich die Aktie eher langweilig seitwärts bewegt hatte, kam mit der Veröffentlichung der Q4-Zahlen, dann Ende November plötzlich Bewegung in das Papier des Computer-Dinosauriers.

Meinung: Im vierten Quartal konnte HP die eigenen Erwartungen und auch die der Analysten übertreffen. Die Einführung von Windows 11 treibt den Bedarf an neuer Computer-Hardware voran. HP will aber auch bei 3D-Druckern durchstarten. Mit einem KGV von 9 und einer Dividendenrendite von 2,6% dürfte die Aktie auch für Investoren interessant sein. Nachdem die HP-Aktie Ende November mit einem GAP-Up durchstarten konnte, sehen wir nun abermals einen Pullback in den Bereich des EMA-20. Dieser könnte wieder das Sprungbrett für die nächste Aufwärtsbewegung des HP-Papiers darstellen.

Chart vom 14.01.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 38.39 USD



Setup: Bei Kursen über der Kerze von letztem Freitag, könnte die Eröffnung einer Long-Position aussichtsreich sein. Der Trade ließe sich nach dem Entry unter derselben Kerze, unter dem EMA-20 absichern.

Jeden Börsentag neu: präzise Setups im Alphatrader von ratgeberGELD.at.

Meine Meinung zu HP Inc. ist bullisch



Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in HPQ



Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von