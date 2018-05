HP-Aktie: Gegenwind aus zwei Richtungen! - Aktienanalyse

HP-Aktienanalyse von Analyst Tim Long von BMO Capital Markets:

Laut einer Aktienanalyse äußert Tim Long, Aktienanalyst beim Investmenthaus BMO Capital Markets, in Bezug auf die Aktien von HP Inc. (ISIN: US40434L1052, WKN: A142VP, Ticker-Symbol: 7HP, NYSE-Symbol: HPQ) nach wie vor die Erwartung einer marktkonformen Kursentwicklung.

HP Inc. zeige in den Bereichen PC und Drucker eine starke Umsatzentwicklung. Allerdings befürchten die Analysten von BMO Capital Markets eine Abschwächung hinsichtlich der Steigerungen bei den durchschnittlichen PC-Verkaufspreisen. Zudem könnte sich im Drucker-Segment Gegenwind wegen der Komponentenkosten einstellen.

Angesichts der säkularen Belastungsfaktoren in beiden Divisionen hält Analyst Tim Long eine neutrale Haltung für angemessen.

Die Aktienanalysten von BMO Capital Markets bestätigen in ihrer HP-Aktienanalyse das Rating "market perform", senken aber das Kursziel von 24,00 auf 22,00 USD.

Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link: http://www.canaccordgenuity.com/en/cm/SiteInformation/Disclaimer

Börsenplätze HP-Aktie:

Xetra-Aktienkurs HP-Aktie:

18,47 EUR -0,75% (30.05.2018, 15:46)

Tradegate-Aktienkurs HP-Aktie:

18,88 EUR +2,14% (30.05.2018, 15:49)

NYSE-Aktienkurs HP-Aktie:

22,10 USD +3,64% (30.05.2018, 17:54)

ISIN HP-Aktie:

US40434L1052

WKN HP-Aktie:

A142VP

Ticker-Symbol HP-Aktie Deutschland:

7HP

NYSE Ticker-Symbol HP-Aktie:

HPQ

Kurzprofil HP Inc.:

HP Inc. (ISIN: US40434L1052, WKN: A142VP, Ticker-Symbol: 7HP, NYSE-Symbol: HPQ) ist ein US-Technologie-Konzern. Hervorgegangen ist das Unternehmen aus einer Aufspaltung von Hewlett-Packard Corp. in die beiden separaten Einheiten HP Inc. und Hewlett Packard Enterprise. (30.05.2018/ac/a/n)

