HPA: Der unbekannte Profiteur des Elektrifizierungsbooms

Einen sehr interessanten Bericht zum Thema Batteriemetalle veröffentlichte kürzlich CRU Consulting aus Sydney. Und während der Bericht sich natürlich auch Lithium, Graphit und Co. widmet, ist es das erste uns bekannte Research in diesem Zusammenhang, das sich prominent des Themas HPA, also High Purity Alumina, annimmt.

Angesichts des erwarteten, starken Nachfrageanstiegs bei Lithium-Ionen-Batterien auf Grund des prognostizierten Booms im Markt für Elektromobile ist zu erwarten, dass auch die Nachfrage nach HPA gewaltig steigen wird, das unter anderem zur Beschichtung der Separator-Membran in diesen Batterien verwendet werden kann, so der Bericht.

CRU zufolge dürfte der Bedarf zwischen 2017 und 2025 um 257% ansteigen, wobei vor allem qualitativ hochwertiges HPA-Material gefragt ist. Während das meiste HPA geringerer Qualität vor allem in China hergestellt wird, kommt höherwertiges Material vor allem aus Japan, Südkorea, Taiwan und den USA. Und laut CRU sind mehr Projekte nötig, die dieses hochwertige Material liefern können, um die zukünftige Nachfrage zu befriedigen.

Zu den Unternehmen, die diese Lücke füllen könnten gehört auch die australische FYI Resources (ASX: FYI, FRA: SDL) – von CRU in dem Bericht wohl versehentlich als FRI Resources bezeichnet –, die ein innovatives Verfahren entwickelt hat, um aus dem Kaolin ihres Cadoux-Projekts hochreines HPA mit einem 99,99prozentigem Reinheitsgrad herzustellen. Das belegen Daten, die das Unternehmen aus metallurgischen Tests gewonnen hat, die auch in die Vormachbarkeitsstudie einfließen sollen, an der FYI derzeit arbeitet. (Weitere Informationen im Unternehmensprofil auf www.goldinvest.de)

Zu den anderen Unternehmen, die laut CRU von der erwarteten Nachfrageexplosion profitieren könnten, gehören zum Beispiel Altech Chemicals (WKN A12E90), Polar Sapphire und Halycon Resources. Sollten diese allesamt Anfang der 2020er Jahre in Produktion gehen, so die Experten weiter, würde das zwar die kurzfristige Nachfrage abdecken, doch seien weitere Projekte oder Expansionspläne nötig, um den Nachfrageanstieg bis 2025 zu bedienen.

Es besteht also, unserer Ansicht nach, noch erhebliches Potenzial für FYI Resources und Co. – wenn sich den die Pläne des Unternehmens umsetzen lassen, was natürlich keineswegs garantiert ist. (Anleger, die sich bei diesen vergleichsweise kleinen Unternehmen engagieren, sollen sich auf jeden Fall der erheblichen Risiken bewusst sein.)

GOLDINVEST.de wird dieses spannende Thema jedenfalls weiter begleiten.

