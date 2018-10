HPA-Aktien zu Unrecht im Abwärtssog von Lithium gefangen

Der bekannte australische Börsenbriefkolumnist Garry FitzGerald widmet sich in seiner aktuellen Garimpeiro Ressources-Kolumne ausführlich dem Thema HPA. Er stellt fest, dass die an der AXS notierten HPA-Unternehmen aktuell niedriger bewertet sind als noch vor sechs Monaten. Als Ursache dafür macht er die schwache Entwicklung des Lithiummarktes aus. Offenbar stellt der Markt eine direkte Korrelation zwischen Lithium und HPA her. FitzGerald stellt dies in Frage und erinnert daran, dass die Nachfrage nach HPA stark steigt.

Die starke Nachfrage nach HPA aus dem Saphirglasmarkt (LED-Lampen und Halbleiter) und der schnell wachsende Markt für Lithium-Ionen-Batterieseparatoren / -beschichtungen haben die HPA-Preise in letzter Zeit auf US $ 40 / kg getrieben. Dieser Preis liege deutlich über den langfristigen Preisen von US20- $ US30 / kg, die die ASX-gelisteten Unternehmen in die Finanzmodelle ihrer HPA-Projekte haben einfließen lassen.

Die offenkundige Diskrepanz zwischen dem rosigen HPA-Ausblick und der Aktienkursentwicklung der HPA-Aktien deutet FitzGerald als Angst vor einer möglichen Überversorgung bei nachlassenden Lithiumpreisen. Die vier wichtigsten HPA-Aktien an der ASX sind Altech (ATC, 14c), Hill End (HEG, 7.7c), Collerina (CLL, 12c) und FYI Resources (FYI, 9.9C). Alle diese Titel seien im Abwärtssog der Lithiummarktes gefangen.

FitzGerald hält diese Sorge für unbegründet. Er zitiert führende Rohstoff-Experten wie CRU, die ein anhaltend starkes Branchenwachstum auf den traditionellen Märkten von HPA erwarten sowie positive Auswirkungen auf die Lithium-Ionen-Batterien durch die weltweite Verbreitung von Elektrofahrzeugen. Es sind mehr Projekte erforderlich, um das bis 2025 erwartete Wachstum zu erreichen.

Die an der ASX gelisteten HPA-Aktien haben sich intensiv darum bemüht, die Anleger auf die offensichtliche Diskrepanz zwischen den Aussichten für HPA und ihrer Kursentwicklung aufmerksam zu machen.

FitzGerald zitiert unter anderem Iggy Tan, den MD von Altech. Iggy bestätige die wachsende Nachfrage nach HPA und wachsenden Anwendungen. Wörtlich zitiert er Tan wie folgt: "Wir haben festgestellt, dass HPA jetzt zunehmend auch als äußere Deckschicht auf Anoden- und Kathodenmaterialien aufgebracht wird und nicht nur als Beschichtung auf Polymer-Trennfolien. Die direkte Anwendung von HPA als Beschichtung von Anoden- und Kathodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien ist eine aufregende Entwicklung, die wahrscheinlich eine zusätzliche Marktchance und einen Nachfragetreiber für HPA darstellen wird."

Tan habe betonte, dass mehrere japanische und südkoreanische Käufer bestätigten, dass die HPA-Preisgestaltung - es handelt sich um einen recht undurchsichtigen Markt - bei etwa US$ 40 / kg lag. Die Machbarkeitsstudien von HPA-Firmen unterstellen derzeit noch Preise von nur US$ 24 bis 28 / kg.

FitzGerald hält das Ertragspotential dieser Projekte für riesig. Der Markt werde früher oder später erkennen, dass es eine Diskrepanz zwischen der jüngsten Performance von HPA-Aktien und dem HPA-Markt selbst gebe.

