HORNBACH Holding-Aktie im Abwärtstrend - Verkaufen? Aktienanalyse

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HORNBACH Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Matthias J. Kapfer, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Baumarkt-Holdinggesellschaft HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol: HBH) unter die Lupe.

Das Papier der Baumarkt-Gruppe stehe seit Monaten deutlich unter Druck. Während im Oktober 2017 noch ein neues Allzeithoch von 81,90 Euro habe markiert werden können, sei der Aktienkurs aufgrund der schwächelnden Aktienmärkte in der Folge deutlich abgerutscht. Seit Ende März 2018 bewege sich die HORNBACH Holding-Aktie zwischen 65 Euro und 70 Euro. Gelinge der Baumarkt-Holdinggesellschaft die erfolgreiche Fortsetzung der digitalen Transformation und die weitere Stärkung des stationären Geschäfts, könnte sich der Aktienkurs weiter stabilisieren. Der Ausbau des Online-Geschäfts sorge mittelfristig für Fantasie, kurzfristig belastet er allerdings die Marge. Investierte Anleger sollten kein Stück aus der Hand geben, so Matthias J. Kapfer, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.05.2018).

Kurzprofil HORNBACH Holding AG & Co. KGaA:

Die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol: HBH) ist die Muttergesellschaft der HORNBACH-Gruppe. Sie ist selbst nicht operativen Einzelhandel tätig, sondern verfügt über eine Anzahl wichtiger Beteiligungsgesellschaften.

Die mit Abstand größte und wichtigste Beteiligungsgesellschaft ist die HORNBACH Baumarkt AG als Betreiber großflächiger Bau- und Gartenmärkte im In- und Ausland. Abgerundet werden die Handelsaktivitäten durch die HORNBACH Baustoff Union GmbH, die auf dem Gebiet des Baustoffhandels mit überwiegend gewerblichen Kunden tätig ist.

Die Entwicklung und Verwertung erstklassiger Einzelhandelsimmobilien ist ein weiterer Geschäftszweig unter der Verantwortung der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA. Diese Aktivitäten sind zum Teil bei der HORNBACH Immobilien AG angesiedelt, die einen Großteil des umfangreichen Immobilienvermögens der HORNBACH-Gruppe besitzt. (24.05.2018/ac/a/nw)