HOCHDORF-Aktie: Weitere ergebniserhöhende Akquisition im Zuge von Vorwärtsintegration - Aktienanalyse

Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

Hamburg ( www.aktiencheck.de ) - HOCHDORF-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Laser von der Montega AG:Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der HOCHDORF Holding AG (ISIN: CH0024666528, WKN: A0MYT7, Ticker-Symbol: 1Z3, SIX Swiss Ex: HOCN).HOCHDORF habe vergangene Woche bekannt gegeben, dass das Unternehmen einen Kaufvertrag über den Erwerb von 100% des Schweizer Unternehmens Bimbosan AG rückwirkend zum 30. April 2018 unterzeichnet habe. Schweizer Familienunternehmen für hochwertige Babynahrung: Bimbosan sei ein familiengeführtes Unternehmen für hochwertige Spezial-Kindernahrungsmittel (z.B. Babyanfangs- und -folgemilch) mit dem Fokus auf Biorohstoffe aus der Schweiz, für das HOCHDORF bereits seit mehreren Jahrzehnten produziere. Das Unternehmen vertreibe seine Produkte zu einem signifikanten Teil in Schweizer Apotheken und Drogerien sowie in großen Coop-Verkaufsstellen. Das Auslandsexposure sollte bis dato noch sehr gering sein und sich vor allem auf die angrenzenden Länder beschränken.Der jährliche Umsatz von Bimbosan, über den keine Angaben gemacht worden seien, dürfte im niedrigen zweistelligen Millionen Schweizer Franken-Bereich liegen (MONe: 15,0 Mio. CHF). Aufgrund der Positionierung im Schweizer Markt sowie des eher hochpreisigen Produktportfolios gehe der Analyst davon aus, dass Bimbosan höhere Margen als Hochdorf aufweise (MONe: EBIT-Marge im niedrigen zweistelligen Prozentbereich). Die Höhe des Kaufpreises sei von HOCHDORF nicht kommuniziert worden, der Analyst antizipiere aufgrund der angenommenen Profitabilität jedoch, dass das Unternehmen mit 2,0x Umsatz einen höheren Multiple als den eigenen bezahlt haben dürfte (MONe: 30 Mio. CHF).Aufgrund der gemachten Annahmen erwarte der Analyst, dass die Akquisition von Beginn an einen positiven Beitrag zum Nettoergebnis leiste. Er gehe von einer reibungslosen Konsolidierung von Bimbosan aus und habe das Unternehmen dementsprechend per 30. April 2018 ins Modell integriert. Neben dem jährlichen Umsatzbeitrag in Höhe von 15 Mio. CHF rechne er mit einer EBIT-Marge in Höhe von 13%, sodass der EBIT-Beitrag allein aus der Konsolidierung auf Jahresbasis ca. 2 Mio. CHF p.a. betragen dürfte.Darüber hinaus sollte es HOCHDORF möglich sein, signifikante Synergieeffekte zu generieren, die insbesondere aus der nun möglichen Vermarktung von Bimbosan-Produkten über das internationale Vertriebsnetz von Hochdorf resultieren würden. Hier dürfte insbesondere die hohe Reputation von Schweizer Produkten im Ausland einen wesentlichen Katalysator darstellen. Folglich sollte das mittelfristige Umsatz- und Margenpotenzial für Bimbosan nennenswert höher sein als auf "stand-alone"-Basis.Nach der Großakquisition von Pharmalys sei diese kleinere Übernahme ein weiterer Schritt in Richtung HOCHDORFs Endkonsumenten im Segment Baby Care. Der Zukauf stütze somit die gezielte Vorwärtsintegration des Unternehmens und trage zur weiteren Verringerung des Exposures im volatilen Dairy Ingredients-Segment bei.Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die HOCHDORF-Aktie mit einem leicht höheren Kursziel von 325,00 CHF (zuvor: 310,00 CHF). (Analyse vom 30.05.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börse Frankfurt-Aktienkurs HOCHDORF-Aktie:235,00 EUR +1,29% (30.05.2018, 08:04)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs HOCHDORF-Aktie:284,00 CHF +4,03% (30.05.2018, 11:46)ISIN HOCHDORF-Aktie:CH0024666528WKN HOCHDORF-Aktie:A0MYT7Ticker-Symbol HOCHDORF-Aktie:1Z3SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol HOCHDORF-Aktie:HOCNDie HOCHDORF-Gruppe (ISIN: CH0024666528, WKN: A0MYT7, Ticker-Symbol: 1Z3, SIX Swiss Ex: HOCN) gehört zu den Schweizer Marktleadern im Bereich Entwicklung, Herstellung und Vermarktung wertvoller Nahrungsmittel und Ingredienzen aus Milch, Getreide und Ölsaaten. Die HOCHDORF-Gruppe ist stolz, mit ihrer Arbeit weltweit einen wichtigen Beitrag zur Gesundheit von Babys, Kindern und Erwachsenen jeden Alters zu leisten.Die HOCHDORF-Gruppe ist in den Bereichen Dairy Ingredients, Baby Care sowie Cereals & Ingredients tätig und beschäftigt rund 570 Mitarbeitende. Ihre Produkte werden weltweit in über 80 Ländern verkauft. Zu ihren Kunden zählen die Lebensmittelindustrie sowie der (Detail-)Handel. (30.05.2018/ac/a/a)Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse/Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.