HELVETIA erreicht Kursziel!

(wirtschaftsinformation.ch) – Im April 2016 haben wir die Aktie des Schweizer Versicherungskonzerns HELVETIA bei CHF 525 erstmals zum Kauf empfohlen. Mit diesem Investment setzten wir insbesondere auf die sehr attraktive Dividendenausschüttung. Wir gingen allerdings auch davon aus, dass die Aktie einen schönen Kursgewinn abwerfen wird. Unsere Rechnung ist voll aufgegangen. Während die meisten Aktien einen sehr üblen Oktober erwischten, preschte HELVETIA gewaltig nach oben. Unser Kursziel von CHF 625 wurde inzwischen erreicht, womit sich eine Langbeurteilung aufdrängt.

Wer bei CHF 525 eingestiegen ist, hat inklusive der drei Dividendenausschüttungen von insgesamt CHF 63 einen Gesamtertrag von +30% verbucht. Auch die 13 weiteren Kauf­empfehlungen warfen zweistellige Renditen ab. Für dieses Geschäftsjahr erwarten wir bereits eine Dividende von CHF 24 je Aktie (Rendite 3.9%), die im April 2019 zur Aus­zahlung kommt. Für das Geschäftsjahr 2019 darf mit einer Dividende von CHF 25 je Aktie (Rendite 4%) gerechnet werden. Aus Sicht der Dividende hat man also Grund genug, die Aktie nach wie vor zu halten. Eine zuletzt herumgereichte Auswertung der gehaltenen Staatsanleihen macht uns allerdings stutzig. Wie Sie wissen, verwalten Versicherungen immense Anlageportfolios, die zur Finanzierung der Verpflichtungen benötigt werden. Weil HELVETIA umfangreiche Versicherungsaktivitäten in Italien hat, befinden sich auch viele italienische Staatspapiere im Anlageportfolio. CHF 1.7 Mrd. resp. 22% des Staats­anleihenportfolios sind in Italien investiert. Die desolate Finanzlage Italiens, man kann es nicht anders sagen, könnte für HELVETIA aber zum Bumerang werden. Nämlich genau dann, wenn Italien weiter so „wirtschaftet“ wie bisher und die Staatsfinanzen aus dem Ruder laufen. Diesem Risiko tragen wir Rechnung und stufen HELVETIA von „KAUFEN“ auf „HALTEN“ zurück. Gleichzeitig platzieren wir bei CHF 600 eine Stop-loss Limite. Auf diesem Niveau sollten Sie sich definitiv von HELVETIA verabschieden!

HELVETIA N ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Symbol HELN gelistet, die Wertpapier-Kennnummer lautet 901‘219, letzter Kurs ca. CHF 621.00.

