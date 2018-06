HELVETIA bestätigt die Dividendenpläne!

Die Rendite unserer Musterportfolios lag im 2016 bei +17.7% und im 2017 bei +39.4%. Sichern Sie sich jetzt Ihr kostenloses und unverbindliches GRATIS-ABO der #WI_ONLINE WIRTSCHAFTSINFORMATION, des seit 1972 führenden Schweizer Börsenbriefes: <<GRATIS-ABO hier kostenlos anfordern>>

(wirtschaftsinformation.ch) – Die Börsenweisheit „Obligationäre schlafen ruhig, aber Aktionäre essen gut“ spielt auf den Umstand an, dass die Kursschwankungen bei Obligationen tief sind, bei Aktien die Erträge dafür umso höher. Der Schwyzer Bankier Martin Ebner prägte im Rahmen seines propagierten Aktiensparens sogar die Aussage, dass Aktionäre gut essen und schlafen würden. Wenn man jedoch bedenkt, dass Aktien hohe Kursschwankungen aufweisen können, dürften die meisten Aktionäre schon unruhige Nächte gehabt haben. Dennoch stimmt Ebners Aussage bei ausgewählten Titeln, so zum Beispiel bei der von uns im April 2016 erstmals zum Kauf empfohlenen Aktie des Versicherungskonzerns HELVETIA. Nebst einem verhältnismässig unaufgeregten Kursverlauf garnierten die Aktionäre im Früh­jahr 2017 eine Dividende von CHF 21 je Aktie und im Frühjahr 2018 eine Dividende von CHF 23 je Aktie. Nach den jüngsten Aussagen von CEO Philipp Gmür sieht es zudem danach aus, dass die Aktionäre bis auf Weiteres ruhig schlafen und gut essen werden.

Für HELVETIA spricht, dass seit Jahren solide versicherungstechnische Ergebnisse abge­liefert werden. Der Versicherer ist in allen Märkten profitabel, gut kapitalisiert und hat eine verlässliche Dividendenstory. Gerade auf Letzteres sollten sich die Aktionäre wei­terhin konzentrieren. Wir rechnen im April 2019 nämlich bereits mit einer Dividende von CHF 25 je Aktie (Rendite 4.4%). Gmür wollte resp. durfte die Dividendenerwartung zwar nicht bestätigen, da an der Schweizer Börse kotierte Unternehmen strengen Publizitäts­vorschriften unterliegen. Er sagte aber immerhin, dass HELVETIA für 2018 nicht weniger ausschütten werde als für 2017, sofern keine ausserordentlichen Ereignisse eintreten würden. Positiv war zudem, dass Gmür am Hauptziel festhält. Das Geschäftsvolumen soll von derzeit CHF 8.5 Mrd. bis 2020 auf CHF 10 Mrd. steigen, was jedoch nicht zu Lasten der Profitabilität gehen soll. Diese Aussage ist matchentscheidend im Hinblick auf die Dividendenerwartungen. Unser Kursziel lautet CHF 625!

HELVETIA N ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Symbol HELN gelistet, die Wertpapier-Kennnummer lautet 901‘219, letzter Kurs ca. CHF 566.00.

<<Aktuelle Ausgabe GRATIS-ABO>>

Ihre

Redaktion der WIRTSCHAFTSINFORMATION

http://www.wirtschaftsinformation.ch

Disclaimer: Empfehlungen der WIRTSCHAFTSINFORMATION erfolgen ohne Gewähr. Der Verlag schliesst jegliche Haftung für materielle und immaterielle Schäden aus, die dem Abonnenten oder anderen Lesern der WIRTSCHAFTSINFORMATION aufgrund publizierter Empfehlungen entstanden sind. Die von der WIRTSCHAFTSINFORMATION verwendeten Daten basieren auf Quellen, welche als zuverlässig erachtet werden. Dennoch kann keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen geleistet werden.