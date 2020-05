HAMMER-NEWS bei dieser Aktie! Ein scheinbar unendliches Vorkommen entdeckt!

Das Unternehmen vergrößert seine Ressourcenbasis unaufhörlich!

Die zukünftige Fortbewegung wird immer mehr elektrisiert und auch die Stromspeicherung wird ein immer zentraleres Thema. Rohstoffe, die damit in Verbindung gebracht werden, sind zunächst Lithium und Kobalt. Vergessen wird vielfach Nickel, das sich bald wieder im Defizit befinden wird. Nickel aber auch Palladium Und Platin kann dieses Unternehmen bald liefern!

NEUE MEGA-MELDUNG übertrifft alle Erwartungen! Riesige Ressourcenbasis!

Canada Nickel (ISIN: CA13515Q1037 / TSX-V: CNC) hat es schon wieder getan! Mehrfach haben wir bereits auf das riesige Potenzial des ‚Crawford‘-Projekts des kanadischen Nickel-Kobalt-Explorers, der jüngst sogar auf größere Mengen PGM-Metalle gestoßen war, hingewiesen. Und wir sollten Recht behalten.

Gestern kam der nächste Paukenschlag! Die aktuelle News mit den neuen Bohrkernauswertungen übertrifft alle Erwartungen! Somit kann man festhalten: die Ressourcenausweitung von Canada Nickel (ISIN: CA13515Q1037 / TSX-V: CNC) geht unvermindert weiter!

Hochgradigste Ergebnisse gemeldet! Sowohl für Nickel wie für Palladium und Platin!

Auch die neuen Ergebnisse der jüngsten Bohrungen vom Nickel-Kobaltprojekt ‚Crawford‘ liefern wieder hochgradige Abschnitte aus der ‚East‘-Zone mit hohen Nickel und PGM-Gehalten wie z.B. 0,37 % Nickel und 0,17 g/t Palladium und Platin, bzw. 0,12 g/t Pd und 0,044 g/t Pt über 37,5 m ab einer Tiefe von etwa 325 m.

Quelle: Canada Nickel



Die PGM-Zone, die parallel zur ‚East‘-Zone verläuft, wurde zudem mit einem 1,2 g/t Palladium- und Platin-Abschnitt über 3 m in 331 m Tiefe erweitert.

Damit steht also fest, dass die Bohrung CR20-32, nicht nur wie bereits am 19. Mai bekannt gegeben, die PGM-Mineralisierung mit Bestwerten von 6 g/t Palladium und Platin über 7,5 m innerhalb eines Bereiches mit 1,8 g/t Palladium und Platin über 12 m in 123 m Tiefe um 1,5 km in Richtung Norden erweitert, sondern auch die Nickelmineralisierung der ‚Main‘-Zone um die gleiche Länge.

Die Nickel- und Kobaltergebnisse lagen mit 0,25 % Nickel und 0,013 % Kobalt über 243 m ab 390 m Tiefe ebenfalls im oberen Bereich und endeten in einer Mineralisierung. Also besteht hier noch hohes ‚upside‘ Potenzial!

Quelle: Canada Nickel

In der neuen ‚East‘-Zone wurde eine zweite neue Nickelentdeckung gemacht. Diese Untersuchungsergebnisse, vor allem aus dem Bohrloch CR19-28, ergaben mit 0,42 % Nickel und 0,2 g/t Palladium und Platin über 55 m sowie 0,30 % Nickel und 0,05 g/t Palladium und Platin über 256 m den bisher hochgradigsten Nickelabschnitt auf dem Projekt!

Somit durchschnitten die ersten beiden Bohrlöcher, CR19-28 und CR19-31, eine Nickelmineralisierung mit einer Breite von mehr als 300 m, was bestätigt, dass die ‚East‘-Zone eine Fortsetzung der ‚Main‘-Zone ist, welche die Streichlänge der gesamten Nickelmineralisierung um 1,7 km auf 3,4 km verdoppelt. Beide Bohrlöcher bestätigen somit das Vorkommen der PGM-Zone neben der Nickelmineralisierung der ‚East‘-Zone mit hochgradigen Ergebnissen!

Klar ist jetzt auch, dass die neue Entdeckung der ‚East‘-Zone, die auf nur 2,1 km ihrer interpretierten Streichlänge von insgesamt 2,8 km getestet wurde, beziehungsweise die ursprüngliche ‚Main‘-Zone mehrere Kilometer in westlicher Richtung offen sein wird.

Hervorragende PGM-Gehalte, die der Aktie auch kurzfristig Flügel verleihen!

Ähnlich wie die PGM-Zonen, die zuvor auf der Nickel-Palladium-Ressource der ‚East‘- und der ‚Main‘-Zone definiert wurden, durchteufte das Bohrloch CR20-33 zwei Zonen der Palladium-Platin-Mineralisierung, die sich am nördlichen Kontakt zwischen der Peridotit- und Pyroxenitschicht direkt an der Nickelstruktur befindet. Erstaunlich sind die hohen Grade mit 1,04 g/t Palladium und Platin (0,54 g/t Pd, 0,50 g/t Pt) über 3 m ab 454 m und 1,36 g/t (0,66 g/t Pd, 0,70 g/t Pt) über 1,5 m ab 521,4 m Tiefe.

Quelle: Canada Nickel

Mark Selby, Vorsitzender und CEO von Canada Nickel, ist extrem erfreut über die neusten Ergebnisse:

„Wir sind sehr zufrieden mit den jüngsten bedeutenden Nickelmineralisierungsabschnitten - die Erweiterung unserer Hauptzone um 1,5 Kilometer und die Erweiterung der ‚East‘-Zone um 400 m.

Wichtig ist auch, dass es das zweite von drei Bohrlöchern in der ‚East‘-Zone mit einem höhergradigen Abschnitt ist, welcher schon 0,37 % Nickel über 38 m erreicht und damit auch vierfach höhere Palladium- und Platingehalte als in der ursprünglichen Ressource.

Wir freuen uns auf einen weiter anhaltenden Erfolg, da wir weitere Ziele auf unserem ursprünglichen Grundstück ‚Crawford‘ und auf den von Noble erworbenen zusätzlichen Grundstücken erschließen werden, mit deren Exploration wir im Laufe des Jahres beginnen.

Doch zunächst wollen wir geophysikalische Untersuchungen durchführen, um die Ziele mit der höchsten Priorität (basierend auf dem Potenzial für höhergradige Mineralisierungen) zu bestimmen.“

Lage, Lage, Lage! Der entscheidende Erfolgsfaktor schlechthin!

Das Nickel-Kobalt-Projekt ‚Crawford‘ besticht neben seinen hohen Graden auch durch seine Lage im Herzen des produktiven Bergbaulagers ‚Timmins-Cochrane‘ in Ontario, Kanada! Das Projekt grenzt an eine gut etablierte, bedeutende Infrastruktur an, die in mehr als 100 Jahren regionaler Bergbautätigkeit gewachsen ist! Damit senken sich die zukünftigen Minenaufbaukosten erheblich!

Mein Fazit:

Mit den zu Anfang des Monats eingeworbenen Finanzmitteln in Höhe von 4,69 Mio. CAD kann Canada Nickel (ISIN: CA13515Q1037 / TSX-V: CNC) wichtige Explorationsarbeiten nun gleich in einem größeren Maßstab durchführen als bisher geplant. Im Ergebnis erwarten wir jede Menge weiterer erstklassige Bohrergebnisse. Mit jedem weiteren Spitzenbohrloch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass dieses noch recht unbekannte Unternehmen in den Fokus der großen Investoren rückt.

Trotz der 100 % Kursgewinn seit unserer Erstvorstellung Mitte März ist Canada Nickel noch nicht zu teuer! Denn die Rohstoffpreise sind wieder gestiegen und das Unternehmen entwickelt sich unaufhaltsam weiter. Die eigentliche Unternehmensgeschichte, welche die Firma in deutlich höhere Kursregionen führen wird, fängt gerade erst an! Wir reden hier bald von der wahrscheinlich größten Nickelentdeckung weltweit!

Sein Sie hier von Anfang an mit dabei, und den größeren Investoren endlich mal einen Schritt voraus.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments!

Ihr JS Research-Team



