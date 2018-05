HAEMATO-Aktie: Wachstumspfad wieder erreicht - Margenverbesserungen erwartet - Kaufen! Aktienanalyse

Augsburg (www.aktiencheck.de) - HAEMATO-Aktienanalyse von Aktienanalyst Cosmin Filker von der GBC AG:



Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der HAEMATO-Aktie (ISIN: DE0006190705, WKN: 619070, Ticker-Symbol: HAE) und erhöht das Kursziel leicht auf 8,00 EUR.



Die HAEMATO AG sei ein börsennotiertes Speciality Pharma-Unternehmen. Die Geschäftsaktivitäten würden sich auf Wachstumsmärkte patentfreier und patentgeschützter Arzneimittel konzentrieren. Schwerpunkte würden die Therapiebereiche Onkologie, HIV/AIDS, Neurologie, Herz-Kreislauf- und andere chronische Erkrankungen bilden. Einen weiteren Bereich bilde der margenstarke Markt der Privatzahler. Hier setze die HAEMATO AG mit ihrem Angebot von Hyaluronsäure und Botulinumtoxin ihren Fokus auf den Markt der schnell wachsenden ästhetischen Medizin. Mit dem Produktportfolio von patentfreien und patentgeschützten Medikamenten werde die Optimierung einer effizienten Arzneimittelversorgung und dadurch die Kostensenkung für Krankenkassen und somit auch für Patienten angestrebt.



Im zweiten Halbjahr 2017 sei die HAEMATO AG zum gewohnt hohen Wachstumstempo zurückgekehrt, was auf Gesamtjahresbasis einen Umsatzanstieg in Höhe von 5,2% auf 289,86 Mio. EUR (VJ: 275,61 Mio. EUR) ermöglicht habe. Auch in 2017 sei der überwiegende Teil der Umsatzerlöse mit dem Handel von Parallelimporten erwirtschaftet worden. Dabei sei das Marktumfeld für Handelsunternehmen wie die HAEMATO AG unverändert als attraktiv zu bezeichnen. Die Einsparbemühungen der Kostenträger im Gesundheitswesen sowie die vorhandenen unterschiedlichen Preisniveaus in Europa seien hierfür wichtige Treiber. Besonders die Ausrichtung auf die Bereiche Onkologie, Rheumatologie, HIV und Neurologie sei vor diesem Hintergrund als vielversprechend einzustufen, da die hier zum Einsatz kommenden Arzneimittel sehr kostspielig seien.



Trotz ausgebauter Umsatzbasis habe sich das EBIT deutlich auf 9,42 Mio. EUR verringert (VJ: 13,44 Mio. EUR). Die Ergebnisentwicklung der Vergleichsperiode des Vorjahres stelle jedoch insbesondere aufgrund überdurchschnittlich hoher Bewertungserträge eine Ausnahme dar. Bereinigt habe die HAEMATO AG einen EBIT-Anstieg auf 4,39 Mio. EUR (VJ: 3,78 Mio. EUR) und damit eine leichte Verbesserung der EBIT-Marge erreicht.









Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

Mit der in 2017 erfolgten Rückkehr auf den Wachstumspfad habe die HAEMATO AG wichtige Weichenstellungen für die weitere Geschäftsentwicklung gelegt. Darauf basierend rechne das Management für das laufende Geschäftsjahr 2018 mit einer Steigerung des Umsatzvolumens um 5,0%, was in etwa dem gleichen Wachstumstempo des vergangenen Geschäftsjahres entsprechen würde. Begleitet werden sollte das Umsatzwachstum von einer leichten Verbesserung der Rohertragsmarge um 0,5 Prozentpunkte sowie von einer insgesamt stabilen Gewinnentwicklung.Neben der bestehenden hohen Nachfrage nach preisgünstigen Arzneimitteln sollte die Gesellschaft auch künftig in der Lage sein, vom über mehrere Jahre hinweg aufgebauten Netzwerk (Einkauf, Apotheken, etc.) zu profitieren und damit stärker als der Markt zu wachsen. Es würden darüber hinaus mit der Adressierung des Selbstzahlermarktes neue margenstarke Geschäftsbereiche erschlossen. Seit Ende 2017 sei mit der ersten Auslieferung einer Kosmetikserie auf Basis von Hyaluronsäure mit dem Vertrieb von Medizinprodukten aus dem Lifestyle-Beauty-Bereich begonnen worden. Die Erschließung weiterer Absatzkanäle sollte hier zu einer Verbesserung der Ergebnismarge führen.Analog zur Unternehmens-Guidance rechne der Analyst für das laufende Geschäftsjahr 2018 mit einem Umsatzanstieg in Höhe von 5,0% auf 304,36 Mio. EUR und damit der erstmaligen Überschreitung der 300,0 Mio. EUR-Marke. Für 2019 unterstelle er eine Beschleunigung des Wachstumstempos, bevor er in 2020 eine Annäherung der Wachstumsdynamik an die von ihm erwarteten mittelfristigen Wachstumsraten sehe. Für die konkrete Schätzperiode der Geschäftsjahre 2018 - 2020 erwarte der Analyst eine im Vergleich hierzu überproportionale Ergebnisentwicklung. Der Analyst habe in seinem DCF-Bewertungsmodell eine langfristige EBIT-Marge in Höhe von 5,1% unterstellt und trage damit möglichen Skaleneffekten Rechnung.Im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells hat Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, ein Kursziel in Höhe von 8,00 EUR je Aktie ermittelt. Bei einem aktuellen Kursniveau in Höhe von 6,00 je Aktie ergebe sich ein Kurspotenzial von 33% und damit sei die HAEMATO-Aktie ein Kauf. (Analyse vom 25.05.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs HAEMATO-Aktie:6,00 EUR 0,00% (28.05.2018, 10:25)ISIN HAEMATO-Aktie:DE0006190705WKN HAEMATO-Aktie:619070Ticker Symbol HAEMATO-Aktie:HAEDie HAEMATO AG (ISIN: DE0006190705, WKN: 619070, Ticker-Symbol: HAE), 1993 gegründet, ist ein börsennotiertes pharmazeutisches Unternehmen. Die Gesellschaft ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im Entry Standard (Open Market) notiert und hat ihre Geschäftsadresse in Schönefeld.Der Fokus der Geschäftsaktivitäten liegt auf den Wachstumsmärkten patentfreier und patentgeschützter Arzneimittel. Schwerpunkte bilden Therapien bei Krebs, HIV und anderen chronischen Krankheiten. (28.05.2018/ac/a/nw)