HAACK-WEEKLY Sonderausgabe

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Werter HAACK-WEEKLY-Leser,

wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass das Haack-Performance-ETI (WKN A271A7 - ISIN CH0505798592) nun auch an der Börse Stuttgart und damit an Europas größtem Börsenplatz für verbriefte Derivate gehandelt werden kann. Handelszeit ist börsentäglich von 10:00 bis 13:00 Uhr.

Zum Produkt, das viele von Ihnen sicher kennen: In dem ETI wird das HAACK-INVEST-Musterdepot abgebildet (dazu in geringer Gewichtung die HAACK-DAILY-Trades). In 2020 liegt das Ergebnis per 25.08.2020 bei + 1,42 % (DAX - 1,6 %), wobei der maximale Rückgang während des Corona-Crash bei - 6,18 % lag (DAX - 34 %).

Sie möchten verkaufen? Jetzt ist das wieder möglich, aber: Bedenken Sie, dass jetzt eine chancenreiche, und gleichzeitig riskante Zeit angebrochen ist. Gerade in holprigen Zeiten sind Sie mit unserem ETI gut aufgestellt. So verloren wir bspw. während des Corona-Crashs nur sehr wenig. Kapitalerhalt bei gleichzeitiger Nutzung der Chancen (im vertretbaren Rahmen) ist ein ganz wichtiges Thema. Sicherlich hat derjenige, der einen ETF hielt, ab April mehr verdient. Dafür waren jedoch die Rückgänge vorher auch sehr viel größer. Und es ist zu bezweifeln, dass die Masse derer, die stur auf ETFs setzte, diese Positionen durchgehalten und nicht verkauft hat. Im Nachhinein ist es stets einfacher, einen Rückgang prinzipiell als Kaufchance zu definieren. Doch wer so argumentiert, der hätte schon die ersten 10 oder 15 %-Rücksetzer kaufen müssen.

Im HAACK-INVEST-Musterdepot fahren wir eine ausgewogene Strategie: Ergeben sich Chancen in langfristig chancenreichen (und soliden, bewertungstechnisch akzeptablen!) Aktien, schlagen wir zu. Dies geschieht oftmals über Eilmeldungen, weil sich manche Chancen nur kurz zeigen und die betreffenden Aktien dann schnell wieder ansteigen (Beispiele für dieses Vorgehen lesen Sie weiter unten). Gleichzeitig fahren wir immer wieder Absicherungen, um den weiterhin bestehenden Gefahren Tribut zu zollen. Kapitalerhalt steht vor unkalkulierbaren Risiken. Das kostet zwar Performance, reduziert aber die Schwankungsbreite des Produkts. So können unsere Leser und Anleger gut schlafen. Ich möchte Sie daher dazu animieren, über einen (Nach-)Kauf des ETI (WKN A271A7) zumindest nachzudenken. Mein Engagement ist Ihnen gewiss und 35 Jahre Markterfahrung ebenso!

Herzlichst Ihr

Hans-Jürgen Haack

P.S.: Die Aktienmärkte „teilen“ sich immer stärker. Viel Geld ist in die Tech-Titel (v.a. Apple. Facebook, Microsoft, Amazon, Netflix, Alphabet und Tesla) geflossen. Dort sind erhebliche Überspekulationen zu registrieren. Über die hohen Gewichtungen wurde auch der S&P 500 mit nach oben gezogen. Man vergleiche die Charts Nasdaq 100 mit Russell 2000 (US-Nebenwerte) oder auch mit DAX, Hang Seng China Enterprise-Index usw., ganz unten eine Auswahl an Charts. Insgesamt eine brisante Situation, die es so noch nicht gegeben hat. Sie erinnert etwas an die späten 1990er Jahre und den Neuen Markt. Das Ende ist bekannt – aber die Spekulation dehnte sich noch einige Zeit aus.

Auszug HAACK-INVEST 20-35:

„Dermapharm (WKN A2GS5D - ISIN: DE000A2GS5D8 - Kurs 42,80 €). Dermapharm ist ein familiengeführtes Pharmaunternehmen, welches eine breite Palette an Arzneimitteln entwickelt, produziert und vertreibt. Das Wachstum basiert auf drei Säulen: Neue selbstentwickelte Produkte, Ausbau der internationalen Aktivitäten sowie Akquisitionen. Durch Corona kam man gut. Im 2. Quartal beruhigt sich das Wachstum etwas, da Apotheker, Großhändler und Drogeristen die im 1. Quartal aufgebauten hohen Lagerbestände wieder etwas reduzierten. Der Umsatz stieg im 1. Halbjahr um 14 % auf 378 Mio. €, das bereinigte EBITDA um 2 % auf 92 Mio. €. EBITDA-Marge 24,3 %. Die Prognose für 2020 wurde auf 12 bis 15 % im Umsatz und für das EBITDA auf 8 bis 10 % erhöht.

Anscheinend waren die Erwartungen noch höher, so dass die Aktie nachgab. Wir nutzten dies sofort für einen Kauf. Ein 2021er-KGV von 19 und eine Dividendenrendite von über 2 % machen die Aktie attraktiv. Da bei rund 42 € eine solide Unterstützung besteht, bietet sich der Kauf in diesem Rücksetzer geradezu an. Aber die Aktie ist eher ein Nebenwert, weshalb wir sie nicht hoch gewichten würden.“

Auszug HAACK-INVEST 20-35:

„Wir verstärken unsere Varta-Position. Bisher hielten wir nur einen konservativen Discounter. Der Rücksetzer gab/gibt aber eine hervorragende Kaufchance in der Aktie.

Varta (WKN A0TGJ5 - ISIN: DE000A0TGJ55 - Kurs 115,10 €). Nach guten Zahlen folgte ein Absturz von weit mehr als 10 % durch Gewinnmitnahmen, was wir via Eilmeldung sofort zum Kauf nutzten. Denn an den Fundamentals gibt es nichts auszusetzen: Die Zahlen für das 1. Halbjahr sind beeindruckend: Umsatz plus 158 % auf 390,7 Mio. €, bereinigtes EBITDA plus 174 % auf 102,1 Mio. €. Die Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien bleibt hoch. Daher wurde die Jahresprognose erhöht (nun 810 bis 830 Mio. € Umsatz nach zuvor 780 bis 800 Mio. €, EBITDA 210 bis 215 Mo. € nach 175 bis 185 Mio. €). Das sind so gute Aussichten, dass jeder Rücksetzer von über 8 % hier ein sofortiger Kauf ist.“

Hinweis

Die Empfehlungen in den Börsenbriefen, Eilmeldungen und Benachrichtigungen verstehen sich ausdrücklich NICHT als persönliche Empfehlung an Sie persönlich, sondern sind lediglich eine allgemeine Empfehlung an alle Abonnenten/Leser des Börsenbriefes.

Charts