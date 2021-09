HAACK-WEEKLY: Kaufzeit

Werter HAACK-WEEKLY-Leser,

da war er, der erwartete und von vielen erhoffte Rücksetzer, um wieder Positionen aufbauen zu können. Das „Problem“: Natürlich gab es ein Thema (Evergrande) – und natürlich führten die Kurseinbrüche zu Ängsten. Aber ist das nicht logisch? Rückgänge beinhalten zwingend fallende Kurse, was meistens auch dynamisch abläuft. Folge: Viele Marktteilnehmer weichen vom Plan ab, kaufen dann doch nicht.

Ob ein Kauf erfolgreich ist, sieht man sowieso erst nach einiger Zeit. Momentan sieht es aber so aus, als wäre wieder eine typische „V-Umkehr“ abgelaufen, die Kurse stiegen nach dem Ausverkaufstag schnell wieder an. Dann hat man nur wenig Zeit, günstig zu kaufen. Wenn man den DAX-Chart betrachtet, erkennt man, dass diese kurzen scharfen Rücksetzer ganz typisch für diese Hausse sind. Dies dürfte also eine gute Basis für eine starke Aufwärtsbewegung bis ins Frühjahr 2022 sein. 17.000 bis 17.500 sind im DAX für die ab Oktober/November beginnende saisonal sehr positive Phase das Mindestziel. Es ist also wieder „Kaufzeit“!

Es stellt sich die Frage, ob Evergrande noch weitere Rücksetzer bewirkt. Wir vermuten eine Verstaatlichung. Indes zeigt Evergrande, dass unsere mannigfaltigen Warnungen vor China[1]Investments (in der HAACK-INVEST) so falsch nicht waren. Xi führt China weg vom Kapitalismus hin zu mehr Staatseinfluss. Harte Regulierungen werden besonders die großen Aktien nachhaltig treffen. Finger weg! Kenner befürchten, dass Xi einen Weg à la Mao Zedong einschlägt. Evergrande dürfte aufgespalten und verstaatlicht werden. Aktionäre werden leer ausgehen, Anleihen-Besitzer größtenteils wohl auch. Helfen wird man chinesischen Privat-Leuten, die Evergrande Geld für Immobilien im Voraus gegeben haben.

Nächstes Thema ist die Bundestags-Wahl. Kommt es im Anschluss nochmals zu Kursrückgängen, wäre dies eine (vermutlich letzte) gute Kaufchance. Im HAACK-INVEST-Musterdepot (wird im Haack Performance-ETI - WKN A271A7 – umgesetzt) haben wir am Montag mittels dreier Eilmeldungen massiv gekauft. In die dann steigenden Kurse hinein kauften wir noch eine kleine Absicherung, um bei Evergrande- und Wahl-Unfällen nicht „nackt“ dazustehen. In den Auszügen aus der Ausgabe (siehe unten) können Sie einiges davon lesen.

Zuletzt: Unsere im Frühjahr hier gezeigte Europcar-Empfehlung ging voll auf. Die Aktie wird zu 0,50 € übernommen (bei hoher Annahme-Quote werden es 0,51 €). Unsere Empfehlung: Nehmen Sie das Angebot an und tauschen Sie in Sixt (siehe auch unten)!

Herzlichst

Ihr Hans-Jürgen Haack

P.S.: Für unsere ETIs gelten für eine begrenzte Zeit nun enge Spreads, damit Sie Rücksetzer zum Kauf günstig nutzen können. Das konservativere Haack Performance-ETI (WKN A271A7 – ISIN CH0505798592) stieg in diesem Jahr von 1.029 auf 1.210 €, jetzt um 1.180 €. Das spekulative DAX[1]Trading-ETI (WKN A28PDQ – ISIN CH0505798642)stieg von 1.010 auf 1.377 € und notiert aktuell um 1.285 €, Handel ist in Stuttgart. Beachten Sie, dass am Tag nur ein Kurs gemacht wird, also ggf. Ihre Order länger gültig stellen