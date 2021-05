HAACK-Index Trading Zertifikat mit neuem Allzeithoch im Mai

Sehr geehrte Damen und Herren,

im vergangenen Monat erreichte unser HAACK-Index Trading Zertifikat (nachgebildet wird das DAX-Positionstrading des HAACK DAILY- Börsenbriefs) im Monatsverlauf erneut ein neues Allzeithoch !

Das HAACK-Index Trading Zertifikat (WKN: A28PDQ) liegt nun mit rund 14,9 % im Gewinn (aktueller Kurs 1.168,12 €, Stuttgart, Stand 31.05.2021) - natürlich nach Abzug sämtlicher Gebühren !

Sie können das Zertifikat wie gewohnt börsentäglich von 10-13 Uhr an der Börse Stuttgart über Ihre Depotstelle handeln. Noch ein wichtiger Hinweis für Sie: Es wird (wie auch bei Fonds üblich) nur ein Kurs am Tag festgestellt (zwischen 10:00 und 13:00 Uhr). Sie sollten Ihre Order also vor 10:00 Uhr platzieren oder ansonsten länger gültig stellen, um am Folgetag ausgeführt zu werden.

Wie kaufe ich das HAACK-Index Trading Zertifikat ?

Einfach über Ihre Hausbank/Online Broker, Börsenplatz Stuttgart, börsentäglich von 10-13 Uhr. Vergessen Sie den Screenshot Ihrer Order nicht (nicht relevante Daten können geschwärzt sein, es geht nur um den Kauf; WKN und Stücke sollten erkennbar sein) und sichern Sie sich den kostenlosen Monat Mai der HAACK-DAILY.

Sie sind immer noch unsicher ?

Kein Problem. Nehmen Sie das Produkt auf Ihre Watchlist und beobachten Sie es weiter - wir sind sicher, Sie auch in Zukunft überzeugen zu können. Sicher wird nicht jeder Monat erfolgreich sein, dennoch glauben wir an den langfristigen und bewiesenermaßen erfolgreichen Ansatz. So erreichte unser DAX - Trading nach jeder schweren Phase seit 1999 (!!) immer wieder ein neues Hoch (siehe Grafik oben) - und das werden wir auch künftig stets mit 100% Engagement anstreben.

Beste Grüße

Ihr Hans-Jürgen Haack

Risikohinweis

Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung.

Die vorliegenden Informationen wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Die PP-Asset Management GmbH übernimmt jedoch keine Garantie für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben. Dieses Dokument dient ausschließlich zur Information und stellt keinen Anlagevorschlag oder kein Angebot dar. Diese Unterlagen sind keinesfalls als Prospekt, Werbung oder öffentliches Angebot anzusehen. Der Handel mit Derivaten bietet ein großes Gewinnpotenzial, beinhaltet aber auch große Risiken. Sie müssen sich dieser Risiken bewusst sein und in der Lage sein, diese zu akzeptieren, bevor Sie in eine solche Anlage investieren. Handeln Sie nie mit Geld, von dem Sie es sich nicht leisten können, es auch zu verlieren. Der "reale" Handelsbeginn schließt nicht aus, dass es zu Handelsunterbrechungen gekommen ist. Gewinne der Vergangenheit stellen keinerlei Garantie für die Zukunft dar. Die PP-Asset Management GmbH ist lizenzierter Finanzportfolioverwalter gemäß §1 Abs.1 a Satz 2 Nr. 3 KWG seit Dezember 2009. Diese Werbung bezieht sich auf derivative Wertpapiere, welche unter dem Emissionsprogramm der iMaps ETI AG begeben wurden. Der Basisprospekt samt etwaiger Nachträge wurde durch die FMA Liechtenstein gebilligt und nach Deutschland, Italien, Österreich, Luxembourg und Irland notifiziert. Informationen zum Basiswert sind kostenlos aufwww.imaps-capital.com/etis abrufbar.