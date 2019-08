Gutes Timing: Nova Minerals schließt erste Goldbohrungen erfolgreich ab

Die australische Nova Minerals (ASX NVA / FRA QM3) macht nun wirkliche Fortschritte mit der Erkundung des riesigen Goldprojekts Estelle in Alaska. Auf dem Projekt, das laut dem Unternehmen über geologische Ähnlichkeiten mit der Fort Knox-Goldmine von Kinross Gold (WKN A0DM94) und dem Goldminensystem Dublin Gulch von Victoria Gold (WKN A0Q7FX) verfügt, hat man nämlich nun das erste Bohrprogramm erfolgreich abgeschlossen.

Wie Nova mitteilte, wurde das Bohrprogramm im geplanten Zeitrahmen durchgeführt, wobei die Kosten geringer ausfielen als erwartet. Die gewonnenen Proben sind bereits ans Labor verschickt worden, sodass in den kommenden Wochen mit Ergebnissen zu rechnen ist. Angesichts des nach wie vor hohen Goldpreises, ein sehr gutes Timining!

Das Unternehmen sieht sich mit Abschluss der Bohrungen sowie der geophysikalischen Erkundungen – man führte eine so genannte IP-Untersuchung (Induzierte Polarisation) durch – auf einem guten Weg in Richtung der Bekanntgabe einer ersten, dem australischen JORC-Standard entsprechenden Ressourcenschätzung für das derzeit untersuchte Zielgebiet Oxide Korbel. Und Oxide Korbel ist nur eines von 15 großen Zielgebieten auf dem Estelle-Projekt, sodass noch erhebliches Potenzial für weitere Vererzungsvorkommen besteht!

Allein auf Oxide Korbel hat Nova bislang für die Ressourcenblöcke A und B des Prospektionsgebietes eine Streichlänge von mehr als 1.000 Metern nachgewiesen und im Durchschnitt eine Mächtigkeit von bis zu 500 Metern. Im Mittel reicht die Vererzung in eine Tiefe von mehr als 150 Metern, während die Maximaltiefe bei 450 Metern liegt. Allerdings ist das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht, da Oxide Korbel in Streichrichtung offenbleibt. Nova Minerals plant so bereits ein weiteres, umfangreiches Bohrprogramm, um die potenzielle Ausdehnung und Tiefenerstreckung des Zielgebiets abzugrenzen.

Im Anschluss will das Unternehmen dann die Prospektionsgebiete Oxide South, Oxide North, RPM, Shoeshine und Revelation erkunden, wo man weiteres Potenzial auf ein erhebliches „Wachstum der Goldressourcen“ sieht.

Sobald die dafür nötigen Genehmigungen vorliegen, will Nova Minerals zudem weitere Explorationsaktivitäten anstoßen. Dazu gehören neben weiteren Bohrungen auch Kartierungen, geochemische-, tektonische- und geophysikalische Arbeiten auf den Liegenschaften des Unternehmens über eine Streichlänge von insgesamt 30 Kilometern. Da man Alles in Allem mit mehreren Jahren an Arbeiten auf Estelle rechnet, will das Unternehmen außerdem ein permanentes Camp einrichten, um so die Explorations- und Entdeckungskosten so niedrig wie möglich zu halten.

Nova Minerals ist lange Zeit unter dem Radar des breiten Marktes geflogen. Zum einen, da es eine ganze Weile gedauert hat, bis sich die Bohrer auf dem Estelle-Projekt endlich drehten, zum anderen, weil der Goldpreis lange nicht wirklich mitspielte. Angesichts des anhaltenden Höhenflugs des gelben Metalls, dem einige Experten Potenzial bis auf 1.600 USD pro Unze bescheinigen, und der Aussicht auf positive Bohrergebnisse, glauben wir, dass Nova Minerals die wieder positivere Entwicklung der letzten Wochen fortsetzen können dürfte und diese bei einem Bohrerfolg sogar noch an Fahrt gewinnen könnte.

Allerdings weisen wir weiterhin darauf hin, dass es sich hier um eine hoch riskante Spekulation handelt und positive Bohrergebnisse und Kursentwicklungen keinesfalls garantiert sind.



