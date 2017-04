Gute Wachstumsperspektiven

Die guten Konjunkturdaten und höheren Inflationsraten haben zu derSpekulation geführt, dass die EZB bereits dieses Jahr ihre Anleihekäufeweiter reduziert und ihre Zinsen erhöht. Wir halten beides fürunwahrscheinlich. Allerdings bietet der geldpolitische Rahmen andereOptionen für eine etwas restriktivere Politik.Die ersten graduellen Schritte zum Ausstieg aus der extrem expansivenGeldpolitik hat die EZB gemacht. Ab April 2017 reduziert sie dasmonatliche Volumen der Anleihekäufe und offeriert keine mehrjährigenRefinanzierungsoperationen mehr. Die Geldmärkte reflektieren nun aberbereits Spekulationen, dass auch die Zinsen dieses Jahr schon angehobenwerden könnten. Reines Wunschdenken? Vermutlich schon. DieWachstumsaussichten sind zwar deutlich besser. Die USA haben aber auchgezeigt, dass es lange dauern kann, bis dies zu höheren Löhnen undInflationsraten führt. Zudem wird sich die EZB in einem von politischerUnsicherheit geprägten Umfeld mit wichtigen Wahlen in Frankreich,Deutschland und Italien kaum einen Politikfehler leisten wollen. DieErfahrungen mit den vorschnellen Zinserhöhungen aus dem Jahr 2011 hängenihr noch nach. Sie wird daher vermutlich nach weniger plakativenMöglichkeiten suchen, ihre Politik weniger expansiv gestalten zu können.Bei der Frage, welche das sein könnten, hilft die Systematik, mit derdie EZB ihre geldpolitischen Entscheidungen einteilt. Dies sind (a)Zinspolitik, (b) außergewöhnliche Maßnahmen und (c) dieErwartungssteuerung bezüglich der zukünftigen Zinspolitik.Gute WachstumsperspektivenDieses Jahr bereits an der Zinsschraube zudrehen, würde der Erwartungssteuerung widersprechen und hätte für dieGlaubwürdigkeit der EZB negative Folgen. Sie sollte als ersten Schrittdaher ihre Kommunikation verändern. Auch dadurch kann sie zu höherenMarktzinsen beitragen: (i) Zu höheren Geldmarktzinsen, wenn siesignalisiert, dass Zinsanhebungen bereits nächstes Jahr möglich sind;und (ii) höheren Zinsen für längerfristige Obligationen, wenn siesignalisiert, die Anleihekäufe im nächsten Jahr relativ schnell zubeenden. Sie könnte dann, die Marktreaktionen abwarten, bevor sietatsächlich handelt. Vor allem die Entwicklung der Zinsaufschläge fürAnleihen der Euro-Peripherie gilt es genau zu beobachten. Ähnlichvorsichtig könnte sie bei anderen Maßnahmen vorgehen und zunächst denMarkt höhere Renditen einpreisen lassen. Dies würde ihr beispielsweisedurch eine Erhöhung des Mindestreservesatzes zurück auf 2% gelingen,oder wenn sie von der Vollzuteilung ihrer Refinanzierungsoperationenzurück zum Zinstender ginge. Andere außergewöhnliche Maßnahmen sind inder kurzen Frist schwieriger zu verändern. So ist die temporäreAusweitung der refinanzierungsfähigen Sicherheiten mindestens bisSeptember 2018 – eventuell aber sogar für die nächsten vier Jahrefestgelegt. Nicht verändern wird die EZB wohl das OMT-Programm, mit demPräsident Draghi versprochen hat, alles zu tun, um die Integrität derWährungsunion zu verteidigen, falls die Finanzmärkte auf den Austritteinzelner Länder spekulieren. Die Optionen der EZB, ihre Geldpolitik zustraffen, sprechen daher eher für ein langsames Vorgehen. Für daseuropäische Wachstum sind das positive Perspektiven – und sicherlichauch Balsam für die Seele in institutionell weiter schwierigen Zeiten.Artikel von Karsten Junius