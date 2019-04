Gute Vorgaben schieben DAX über 11.600 Punkte

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Nach den Kursgewinnen am Freitag kletterte der DAX am Montag knapp 100 Punkte höher und notiert wieder über der Marke von 11.600 Punkten. Für Rückenwind sorgen gute Konjunkturdaten und freundliche Börsen in Asien.So stieg im März der vom Wirtschaftsmagazin Caixin erhobene chinesische Stimmungsindex um 0,9 Punkte auf 50,8 Punkte und damit deutlich stärker als gedacht. Experten hatten im Schnitt nur einen minimalen Anstieg auf 50,0 Punkte erwartet. Dies sorgte in Asien für Rückenwind und so stiegen der Topix-Index und der Shanghai Composite um rund zwei Prozent. Für den japanischen Nikkei-Index ging es zum Wochenstart ebenfalls gut zwei Prozent nach oben.Auch die US-Börsen werden mit Aufschlägen in die Woche starten – vorbörslich sind Dow Jones Index, S&P 500 und Nasdaq jeweils rund 0,8 Prozent im Plus.Die guten China-Daten sorgen für weiter steigende Ölpreise. Nach den Gewinnen vom Freitag verteuert sich ein Fass der Nordsee-Sorte Brent Crude Oil um 0,7 Prozent auf 68,61 US-Dollar. Ein Barrel der US-Sorte WTI kostet am Montag 60,80 US-Dollar (+0,6 Prozent).Mit der Aufhellung der Stimmung in China wird die Sorge nach einer rückläufigen Ölnachfrage gedämpft. Gestützt werden die Preise zudem von der aktuellen Entwicklung bei der US-Ölförderung. Die US-Ausrüsterfirma Baker Hughes hatte am Freitag einen erneuten Rückgang der Förderanlagen gemeldet – mittlerweile die sechste Woche in Folge.Die vergangene Woche war für Wirecard-Anleger ein Wechselbad der Gefühle. Nachdem der Abschlussbericht der Kanzlei Rajah & Tann das DAX-Unternehmen von den Vorwürfen der FT weitestgehend freisprach, legte die britische Wirtschaftszeitung gegen Ende vergangener Woche nochmal nach und zog die Aktie wieder gen Süden. Am Montag stieg die Aktie bis auf 115 Euro, bevor am Nachmittag noch ein Plus von rund einem Prozent bei 113 Euro steht.Für den Umbau hin zur Elektromobilität müssen die deutschen Autohersteller Milliardeninvestitionen stemmen. Volkwagen will deshalb Stellen streichen, BMW in den kommenden vier Jahren 12 Milliarden Euro sparen. Soweit ist es bei Daimler noch nicht. Wie der Konzern ankündigte, konzentriert sich der angestoßene Sparkurs zunächst auf die Verwaltung. Das kommt an der Börse gut an – die Daimler-Aktie legt am Nachmittag knapp vier Prozent auf 54,07 Euro zu.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.