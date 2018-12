Gute Saison bei Silber

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Oft wird über die Gold-Saisonalität sinniert. Doch auch Silber hat ein Saison-Profil. So ist gerade jetzt ein guter Einstiegszeitpunkt – bei Silber und bei Silber-Unternehmen

Wie an einer Schnur gezogen strebt der Silberpreis nach oben. Die Rede ist vom Silberpreis in der Zeit zwischen 1. Januar und 23. Februar. Welches Jahr? Nun wird es komplizierter. Denn es handelt sich um den Durchschnitt der vergangenen 13 Jahre, errechnet von Saisonax. Die Saisonax-Analysten errechneten, dass knapp 62 Prozent aller Silberpreisgewinne in diese Zeitspanne von knapp zwei Monaten fallen.





Für Investoren bedeutet dies, dass gerade der Dezember eine gute Einstiegschance bei Silber bietet. Natürlich gibt es auch Ausnahmen von der Regel, also dass es auch am Jahresanfang einmal nach unten gehen kann. Doch für 2019 sieht es eher gut aus. Dafür spricht nicht zuletzt das Gold-Silberpreis-Verhältnis, dass in rekordverdächtige Sphären gestiegen ist. Silber besitzt also nicht nur eine gute Saisonalität, sondern auch Nachholpotenzial gegenüber Gold.





Beispiele für aussichtsreiche Unternehmen mit Silber-Projekten sind MAG Silver und Endeavour Silver. Endeavour Silver besitzt drei hochgradige Silber-Gold-Minen in Mexiko, die erfolgreich produzieren. Eine vierte Mine wird gerade in Betrieb genommen. Und eine fünfte Mine, ebenfalls in Mexiko, könnte die nächste werden, denn die Bohrungen und Proben lassen das Projekt bisher profitabel erscheinen.





Ebenfalls im Silberland Mexiko arbeitet MAG Silver mit dem Partner Fresnillo mit Hochdruck daran, das Juanicipio-Silber-Projekt (geschätzte 200 Millionen Unzen Silber, gelegen im mexikanischen Silbergürtel) zur Produktionsreife zu entwickeln.











