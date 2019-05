Gute Nacht wenn ETH da nachzieht!

Niemand kann behaupten, wir hätten ihn nicht gewarnt. Leser unserer Updates waren seit Monaten auf die aktuellen Geschehnisse vorbereitet. Als uns E-Mails erreichten, die eine Kündigung ihrer Bitcoin und Ethereum Analyse damit begründeten, hier würde auf Jahre nichts mehr gehen, war für uns klar der Boden steht vor der Tür. Unser Long Einstieg im Bitcoin als auch im Ethereum sind mit die besten Trades seit bestehen unseres Dienstes. So wie es aktuell aussieht, stehen wir aber gerade mal am Anfang. Jetzt gilt es die letzten Züge noch zu erwischen. Nachstehend unser aktuelles Update zu den beiden Werten. Wir planen weitere Long Einstiege! Testen sie jetzt unsere Analyse unter www.hkcmanagement.de.

Das war mal wieder ein klassischer Bitcoin Schachzug! Am Wochenende, wo sonst alle anderen Märkte ruhen, katapultieren die Bullen den Bitcoin zu schwindelerregenden Höhen. Der Markt kann dabei die $7000 Marke ohne große Hindernisse überwinden und läuft den nächsten Widerstand bei $7400 an. Mit dieser Gegebenheit müssen wir unseren gelben Tradingbereich entsprechend nachziehen. Dabei können wir nicht mehr davon ausgehen, dass Welle IV in Türkis sich bis in den $5000 er Bereich zurückzieht. Wir haben den Tradingbereich daher in den $5800 Bereich versetzt und müssen diesen je nachdem wie stark die Volatilität sich in den nächsten Tagen entwickelt anpassen. Wir gehen weiterhin von einem Hoch aus, dass uns in eine korrektive Welle IV befördert, an deren Ende wir noch einmal einen Long Einstieg setzen. Auch wir sind immer wieder überrascht, wie brutal sich diese Märkte entwickeln können. Unser Long Einstieg hat sich mit über 100% nun mehr als bezahlt gemacht. Von der Shortseite werden wir den Bitcoin nicht angehen, da uns das Risiko für weitere Übertreibungen der Bullen viel zu groß ist.

Na endlich! Auch Ethereum schafft es nun endlich über die Zielgerade und überschreitet die $193. Wir können damit die Lage am Chart deutlich vereinfachen. Wir sind das Szenario von neuen Tiefs im $68 erst einmal los und können uns nun der Oberseite widmen. Wir haben also den Grundstein für weitere Aufwärtsbewegungen gelegt. Dieser ist das gelbe 1,2 Setup und das folgende (i),(ii) des Counts in Pink. Des Weiteren gehen wir davon aus, dass Ethereum jetzt zum Bitcoin aufschließen wird und wir uns in Welle iii in Grün befinden, deren Ende wir im Bereich der $270 angesetzt haben. Damit wir weiterhin von der erwarteten Aufwärtsbewegung ausgehen können dürfen die beiden Marken bei $148 und $125.88 nicht unterschritten werden. Wir sind allerdings guter Dinge, dass Ethereum mit dem Überschreiten der $193 einen wichtigen Schritt gegangen ist und bereit ist gegenüber dem Bitcoin aufzuholen. Den gelben Tradingbereich mussten wir erst einmal vom Chart nehmen da, wir einen derartigen Rücksetzer erst einmal nicht sehen. Wer hier nicht positioniert ist, kann zu aktuellen Kursen einsteigen, mit Stopps unter den Marken bei $148 bzw. $125.88. Wer mit dem Gedanken spielt, muss sich bewusst sein, dass wir ein 30%iges Risiko nach unten haben. Der Einstieg ist damit nicht optimal, birgt dafür auf der Oberseite eine entsprechende Belohnung.