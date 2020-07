Gute Nachrichten und steigende Rohstoffpreise als Hebel für diese Unternehmen!

Gold, Silber und Uran auf Mehrjahreshochs, bei hervorragenden charttechnischen Aussichten! Das kombiniert mit guten Unternehmensnachrichten, sind die Grundlage für steigende Kurse, wie z.B. IsoEnergy und Treasury Metals zeigen.

IsoEnergy vergibt Option an NxGold

Einer der weltbesten Uranexplorer, IsoEnergy Ltd. (ISIN: CA46500E1079 / TSX-V: ISO), hat mit NxGold Ltd. die Gewährung einer Option über zwei Jahre vereinbart, welche den Erwerb einer 100 % Beteiligung an IsoEnergys Uranliegenschaft ‚Mountain Lake‘ in Nunavut, Kanada, beinhaltet.

Gemäß den Bedingungen der Optionsvereinbarung muss NxGold als Gegenleistung 900.000 Stammaktien an IsoEnergy ausgeben und 20.000,- CAD in bar zahlen. Die Option kann auf Wunsch von NxGold am oder vor dem zweiten Jahrestag des Inkrafttretens der Vereinbarung gegen eine zusätzliche Gegenleistung von 1.000.000 CAD, zahlbar in bar oder in Form von Aktien der NxGold, ausgeübt werden. Wenn sich NxGold für den Erwerb der Liegenschaft ‚Mountain Lake‘ entscheidet, wird IsoEnergy einen Anspruch auf die folgenden Eventualitätszahlungen in bar oder in Aktien der NxGold bekommen:

· Bei einem Uran-Spotpreis ab 50,- USD wird IsoEnergy 410.000 USD erhalten!

· Bei einem Uran-Spotpreis ab 75,- USD wird IsoEnergy 615.000 USD erhalten!

· Und ab einem Uran-Spotpreis von 100,- USD wird IsoEnergy 820.000 USD erhalten!

Die spotpreis-bedingten Zahlungen verfallen zehn Jahre nach Ausübung der Option.

Craig Parry, Präsident und CEO von IsoEnergy, erläutert, dass ‚Mountain Lake‘ im Jahr 2017 von IsoEnergy abgesteckt wurde und fügt hinzu:

„Diese Optionsvereinbarung mit NxGold zeigt, dass sich unsere Strategie der kostengünstigen Akquisitionen in einem schlechten Uran-Marktumfeld mit dem Ziel einer künftigen Veräußerung allmählich auszahlt. Wir begrüßen die Gelegenheit, mit einem so ausgezeichneten Unternehmen wie NxGold zusammenzuarbeiten und Teil dessen zukünftigen Erfolgs zu sein. Dies ist ein erstklassiges Ergebnis für alle Aktionäre.“

IsoEnergy bekommt auch das einmalige Recht, NxGold zur Ausübung der Option und zum Erwerb der Liegenschaft zu verpflichten, was entweder sechs Monate oder ein Jahr nach dem Datum der Optionsvereinbarung erfolgen kann. Sollte IsoEnergy die Ausübung der Option erzwingen, muss NxGold eine Anzahl von Stammaktien an IsoEnergy zur Deckung des Kaufpreises in Höhe von 1.000.000 CAD ausgeben.

‚Mountain Lake‘ umfasst 5.625 Hektar. Die Liegenschaft beherbergt eine historische geschlussfolgerte Mineralressource von 8,2 Millionen Pfund U3O8 mit einem durchschnittlichen Gehalt von 0,23 % U3O8 in 1,6 Millionen Tonnen Erz. Die Uranvererzung befindet sich in Sandstein und fällt flach von der Obergrenze des Grundgebirges bis in eine Tiefe von etwa 180 m unter die Oberfläche ein.

Fazit:

Mit dieser Transaktion hat IsoEnergy einen geschickten Schachzug vollzogen, um ohne eigene Explorationsausgaben von einem weiteren Uranprojekt profitieren zu können. Auch das Timing scheint perfekt, da sich die Uranpreise wieder nach oben entwickeln.

Treasury Metals und Platinex Inc. konsolidieren Bergbauliegenschaften

Auch beim kanadischen Goldexplorer Treasury Metals (ISIN: CA8946471064 / TSX: TML) geht es derzeit mächtig vorwärts! Nachdem man erst vor kurzem den Zusammenschluss mit First Mining vermelden konnte, legt das Unternehmen nun mit einem Bergbauabkommen nach.

Gemäß den Bestimmungen dieses Abkommens, datiert auf den 15. Juli 2020 zwischen Treasury und Treasurys 100 %iger Tochtergesellschaft, Goldeye Explorations Limited und Platinex Inc. hat man insgesamt 208 nicht patentierte Bergbauansprüche im ‚Shining Tree District‘ im Norden Ontarios und drei ‚Net Smelter Royalties‘ an Platinex verkauft.

Die Bergbauansprüche umfassen ca. 5.045 ha und befinden sich neben Platinex seiner ‚Shining Tree‘-Liegenschaft. Mit dieser Akquisition hat Platinex nun das größte, auf Gold fokussierte Liegenschaftspaket im ‚Shining Tree District‘ im Norden von Ontario geschaffen. Das Gebiet erstreckt sich über 21 km der ‚Tyrrell-Ridout‘-Deformationszone, die auch IAMGOLDs Goldlagerstätte ‚Côté Lake‘ und Caldas Golds Lagerstätte ‚Juby‘ beherbergt.

Quelle: Treasury Metals

Als Gegenleistung für den Erwerb der Bergbauansprüche und der Royalties gab Platinex 12.500.000 Stammaktien und 5.000.000 nicht übertragbare Optionsscheine zum Kauf von Stammaktien an Treasury aus. Jeder der ausgegebenen Optionsscheine berechtigt Treasury zum Kauf von einer Stammaktie von Platinex zu einem Preis von 0,05 CAD pro Aktie, über einen Zeitraum von zwei Jahren ab Ausgabedatum.

Falls Treasury die Optionsscheine am oder vor dem 1. September 2020 ausübt, wird das Unternehmen für jeden ausgeübten Optionsschein einen weiteren, nicht übertragbaren ‚sekundär‘-Optionsschein zum Kauf von Stammaktien erhalten. Jeder ‚sekundäre‘-Optionsschein berechtigt den Inhaber zum Kauf einer weiteren Platinex-Stammaktie zu einem Preis von 0,20 CAD pro Aktie, für einen Zeitraum von zwei Jahren ab Datum des Abschlusses der Akquisition.

Das Kaufabkommen gibt Treasury das Recht, einen Kandidaten in das Board of Directors von Platinex zu berufen.

Greg Ferron, CEO von Treasury Metals Inc., fügte hinzu:

„Die Konsolidierung der beiden ‚Shining Tree‘-Liegenschaften bietet beiden Parteien zahlreiche Vorteile und verschafft den Aktionären von Treasury eine Eigenkapitalposition in einem weiteren spannenden Goldbezirk in Ontario. Die kürzlich erfolgte Akquisition der benachbarten Goldlagerstätte ‚Juby‘ durch Caldas Gold kennzeichnet die zunehmende Aktivität im Bezirk.“

James R. Trusler, Chairman von Platinex, ist überzeugt, dass die unterstützende Beziehung zu Treasury Metals eine erweiterte Marketingpräsenz mit sich bringt, um die Liegenschaft ‚Shining Tree‘ zügig weiterzuentwickeln und betont:

„Wir freuen uns darauf, Zugang zu mehr Explorationsmitteln zu haben, damit wir die Erkundung des kürzlich erkannten 21 km langen Teils der Deformationszone ‚Ridout Tyrrell‘ und anderer sehr aussichtsreicher Prospektionsgebiete auf der Liegenschaft unterstützen können.“

Die Parteien haben vereinbart, dass die Gegenleistungsaktien in eine freiwillige Treuhandvereinbarung aufgenommen werden, wobei jeweils 25 %, bzw. 3.125.000 Aktien jeweils 12, 15, 18 und 24 Monate nach Abschluss des Erwerbs freigegeben werden.

Die Royalties auf dem Projekt umfassen eine 100 %ige Beteiligung an drei Royalty-Vereinbarungen. Eine 2 %ige Verhüttungsabgabe (‚Net Smelter Royalty‘) hält Minera Goldeye Chile Limitada an der Liegenschaft ‚Sonia-Puma‘, eine 1 %ige ‚Net Smelter Royalty‘ hält AurCrest Resources Inc. an neun Mineral-Claims des Projektes ‚McFaulds Lake‘ und eine 2 %ige ‚Net Smelter Royalty‘ hält Golden Harp Resources Inc. auf 29 Mineral-Claims.

Nur wenige Tage später gab Treasury Metals bereits bekannt, dass man seinen Wertpapieranteil an Platinex Inc. auf etwa 10,633 % des ausgegebenen und ausstehenden Aktienkapitals erhöht hat.

Vor dem Erwerb der Stammaktien und Warrants hielt Treasury 1.000.000 Stammaktien, was etwa 1 % der damals ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Platinex entsprach. Nach dem Neuerwerb hält Treasury nun insgesamt 13.500.000 Stammaktien und 5.000.000 Warrants, was ungefähr 10,633 % der emittierten und ausstehenden Aktien von Platinex entspricht. Unter der Annahme, dass auch die restlichen 5.000.000 Warrants noch ausgeübt werden, würde das Aktienpaket auf 18.500.000 Stammaktien ansteigen, was dann 14,019 % der emittierten und ausstehenden Aktien von Platinex entspricht!

