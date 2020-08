Gute Fundamentaldaten beim Gold

Die Welt ist seit Monaten anders als sie früher war. Vieles liegt im Argen, aber nicht die Aussichten für den Goldpreis.

Viele Experten sehen den US-Dollar weiter an Wert verlieren und prognostizieren schon Bankenkrisen. Denn langsam erkennen die Menschen, was mit der Kaufkraft von Euro, Pfund oder US-Dollar passiert. Der Preis für Gold und Silber kann noch gewaltig ansteigen, vor allem wenn es mit den Währungen weiter abwärts geht.

Gibt es eine Krise, wie jetzt Corona und die Auswirkungen, dann streben die Staaten immer eine Rückkehr zur Normalität an. Doch das ist ein Zustand vor der Krise. Die Wirtschaft ist dynamisch, Märkte verändern sich, manche Branchen entwickeln sich gut, andere verschwinden wieder, gesteuert wird dies vom Verbraucher. Die Staaten sollten sich vielleicht mehr darauf konzentrieren, was nach der Krise Sache sein wird. Denn die Seiten werden nach Corona neu geschrieben.

Gold als Absicherung ist für langfristig orientierte Anleger die richtige Wahl. Preisrücksetzer wie aktuell sollten genutzt werden. Die Rally des Edelmetalls war auch spektakulär und lief über viele Wochen in einer Art, wie es seit 2006 nicht mehr der Fall gewesen ist. Kurzfristige Preiskorrekturen ändern aber nichts an den hervorragenden Aussichten. Die nie dagewesene Geldmengenvermehrung, die immensen Schulden und der globale Handel mit Staatsanleihen mit negativer Rendite werden den Goldpreis auch weiter anheizen.

Höchste Zeit also sich auch mit Aktien von Goldgesellschaften wie beispielsweise OceanaGold oder Treasury Metals zu beschäftigen.

OceanaGold, ein mittelgroßer Goldproduzent, besitzt in den USA, in Neuseeland und auf den Philippinen Gold und Kupfer in den Projekten. Dazu gehört auf der Südinsel Neuseelands die größte Goldmine des Landes.

Zum Portfolio von Treasury Metals gehören diverse Goldprojekte und auch ein Polymetallprojekt. Das Flaggschiffprojekt, Goliath, wird bald produktionsbereit sein, anfangs als im Tagebau, später im Untertagebetrieb. Mit einer Förderung von durchschnittlich 3,81 Gramm Gold pro Tonne Gestein wird gerechnet.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht.



