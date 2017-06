Gute Daten aus Japan: NIKKEI 225 hat 20.000 im Visier

Daten der japanischen Regierung zeigen, dass die Unternehmen im Land der aufgehenden Sonne ihre Investitionen erhöht haben. Außerdem steigerten sie ihre Gewinne im ersten Quartal um 26,6 Prozent. Zudem wurden exportorientierte Firmen durch den Rückgang des Yen zum US-Dollar gestützt.So schloss der NIKKEI-225-Index heute bei 19.860 Punkten mit 1,1 Prozent im Plus. Die psychologisch wichtige Marke von 20.000 Zählern ist also nicht mehr weit entfernt.Ein unerwartetes Schrumpfen der chinesischen Industrie im Mai konnte der guten Stimmung an der Börse Tokio nichts anhaben, belastete aber das Geschehen an den Märkten in China. Der private Caixin/Markit-Einkaufsmanagerindex fiel überraschend deutlich auf 49,6 Punkte. Im April hatte er noch bei 50,3 Zählern gelegen. Ab der Marke von 50 Punkten wird Wachstum angezeigt. Grund für den Rückgang sei eine Abschwächung bei der Inlandsnachfrage.Dabei steht der Caixin/Markit-Index im Widerspruch zum staatlichen Einkaufsmanagerindex für die Industrie, der einen Wachstumskurs auf dem gleichen Niveau wie im April ausgewiesen hatte. Allerdings berücksichtigt der Caixin/Markit-Bericht stärker auch kleinere Unternehmen, die weniger deutlich vom gegenwärtigen Bau-Boom profitieren.Chinas Wirtschaft war im ersten Quartal überraschend stark gewachsen. Höhere Staatsausgaben in die Infrastruktur und der boomende Immobilienmarkt hatten dazu beigetragen. Im weiteren Jahresverlauf könnte sich das Wachstum jedoch abschwächen, weil die Regierung angekündigt hat, den Immobilienmarkt abkühlen zu wollen. Offiziell wurde für das Gesamtjahr eine Wachstumsprognose von etwa 6,5 Prozent ausgegeben.Der DAX notiert zur Stunde bei 12.650 Punkten mit 0,3 Prozent im Plus.Die Deutsche Telekom hat einen Tag nach der Hauptversammlung ihren Anteilseignern eine Gewinnbeteiligung von 60 Cent je Aktie ausgezahlt. Deshalb notiert die Aktie heute ex Dividende. Der Kurs liegt zur Stunde bei 17,34 Euro und damit nur 38 Cent unter seinem gestrigen Schlusskurs. Würde man den Dividendenabschlag herausrechnen, ergebe sich demzufolge ein leichter Kursgewinn von 22 Cent.Der österreichische Stahlkonzern Voestalpine hat im vergangenen Geschäftsjahr vor allem von einer starken Nachfrage aus der Automobil- und Konsumgüterindustrie profitiert.Der Gewinn stieg unter dem Strich in dem Ende März beendeten Geschäftsjahr 2016/17 um 5,8 Prozent auf 539,4 Millionen Euro. Der Umsatz nahm um 1,8 Prozent auf 11,3 Milliarden Euro zu.Im laufenden Geschäftsjahr will der Konzern weiter wachsen. Für die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2017/18 sei mit einer deutlich über dem Vorjahr liegenden Umsatz- und Ergebnisentwicklung zu rechnen. Auch für das Gesamtjahr zeichne sich eine deutlich positive Entwicklung ab.Die Aktien rutschten nach anfänglichen Gewinnen im Laufe des Tages ins Minus. Am frühen Nachmittag lag der Kurs bei 39,65 Euro mit 1,6 Prozent im roten Bereich.