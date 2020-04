Gute Bergbaugesellschaften trotzen der Krise

So war es immer bei Krisen. Qualitativ hochwertige Bergbaugesellschaften mit soliden Projekten werden Gewinne bringen





Gerade wenn die Märkte turbulent sind, sollten Anleger ruhig bleiben. Geht es doch bei Goldminenaktien nicht um kurzfristige Investments. Dies zeigt auch die jüngste Kursentwicklung, nicht nur bei den Schwergewichten der Branche, sondern auch bei den sogenannten Juniors oder kleineren Goldunternehmen. Denn es kam wie es immer kommt in Krisensituationen: Anfangs wurden alle Anlageklassen, auch Gold und Silber verkauft, was die Aktienkurse auf Talfahrt schickte. Nach dem Crash zog als erstes der Goldpreis an und nahm die Goldaktien mit nach oben, die Kurse zogen an.







Die Juniorunternehmen bieten gegenüber den Majors der Goldbranche ein deutlich höheres Kurspotenzial. Auf der anderen Seite sind die Risiken bei den Kleineren höher, also mehr für mutige Investoren geeignet. Grundsätzlich schlagen die Indizes für Goldminenaktien stärker aus als sich der Goldpreis bewegt. Begründet ist die höhere Volatilität in der Hebelwirkung, den die Goldpreisbewegungen auf den Gewinn eines Goldunternehmens besitzen.







Auch wenn in nächster Zeit von manchen eine Übertreibungsphase beim Goldpreis erwartet wird, sollte es sich lohnen investiert zu bleiben oder zu investieren. Wer dies mit Hebelwirkung tun möchte, sollte sich einmal Bluestone Resources oder Treasury Metals anschauen.







Bluestone Resources besitzt in Guatemala das Mita-Geothermie-Projekt sowie das Cerro Blanco-Goldprojekt. Dieses soll jährlich geschätzte 146.000 Unzen Gold in den ersten Jahren produzieren. Bestens finanziert freut sich CEO Jack Lundin, dass das Detail Engineering (Errichtung der Mine) noch 2020 starten wird.







Treasury Metals wird ebenso wie Bluestone Resources in absehbarer Zeit mit der Goldproduktion beginnen. Dies auf seinem Goliath-Goldprojekt in Ontario. Das 15.000-Meter-Bohrprogramm, zu einem Drittel etwa bereits erfolgt, brachte schöne Ergebnisse, beispielsweise bis zu rund 10 Gramm Gold pro Tonne Gestein.







Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Bluestone Resources (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/bluestone-resources-inc/) und Treasury Metals (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/treasury-metals-inc/).







