Gute Aussichten für Frontier Markets in 2018

Lange wurden Grenzmärkte von Investoren gemieden – nun steigt das Interesse. Die makroökonomischen Fundamentaldaten in vielen Frontier Markets – also dynamischen, aber weniger entwickelten Volkswirtschaften mit besonderem Wachstumspotenzial – sind derzeit sehr positiv. Und erinnern Oliver Bell, Portfoliomanager des Frontier Markets Equity Fund von T. Rowe Price, an die Schwellenländer vor 15 bis 20 Jahren.

„Das Bruttoinlandsprodukt vieler Frontier Markets wird in den kommenden Jahren wahrscheinlich zwischen sechs und neun Prozent liegen, und somit viel stärker sein als in vielen Schwellenländern“, so Bell. „Zusätzlich sind nahezu 60 Prozent der Einwohner dieser Grenzmärkte unter dreißig Jahre alt. Diese jungen Arbeitskräfte werden das wirtschaftliche Wachstum antreiben und einmal eine solide Mittelklasse von Konsumenten in zahlreichen Ländern bilden.“ Die spezifischen Bedingungen und Investmentmöglichkeiten variieren hinsichtlich der jeweiligen Märkte teilweise stark, sogar wenn diese in derselben Region liegen. Dem Experten zufolge sind die Aktienbewertungen immer noch angemessen und der Langzeit-Ausblick vieler Unternehmen sogar unterbewertet. In diesem Umfeld wird es Gewinner und Verlierer geben – Oliver Bell wirft einen genauen Blick auf einzelne Länder.

Lateinamerika: Argentinien profitiert von Reformen

Dem argentinischen Präsidenten Mauricio Macri ist es gelungen, das Interesse der Anleger wieder auf sein Land zu lenken. Fortschritte sind in Sachen Senkung der extrem hohen Inflation gelungen und auch das inländisch-basierte Wirtschaftswachstum hat sich schrittweise wieder beschleunigt. Die Reformagenda wurde zuletzt bei den Zwischenwahlen im Oktober von den Wählern bestätigt – indem die Regierungskoalition einen überzeugenden Sieg einfuhr. „Die ergriffenen Maßnahmen umfassten die Abschaffung der Devisenverkehrsbeschränkungen, einen Anstieg der Strompreise und die Aufhebung von Tarifregelungen zum Schutz der heimischen Wirtschaft. Künftige Reformvorhaben richten sich auf die Bereiche Steuern, Bildung und Arbeitsmarkt – allesamt sollten also einen positiven Einfluss auf das wirtschaftliche Umfeld haben“, erklärt Bell.

Afrika: Nigeria bietet Chancen bei Währungsinvestments

Die gesamtwirtschaftliche Situation in Nigeria war in den vergangenen drei Jahren herausfordernd – angesichts niedriger Ölpreise, verspäteter Währungskorrekturen und ineffizienter Reformmaßnahmen. In Kombination haben diese Faktoren das Land in die Rezession getrieben. Wechselkursanpassungen bei der nigerianischen Währung Naira haben allerdings jüngst zu einer substanziellen Verbesserung der Liquidität in US-Dollar geführt, eine Entwicklung, die Bell begrüßt. „Dennoch würden wir es gerne sehen und sogar eine Übergewichtung in Betracht ziehen, wenn es künftig einen einheitlichen flexiblen Wechselkurs gäbe.“ Insgesamt schätzt Bell den Bankensektor als vielversprechend ein: „Banken mit hoher Qualität sollten von der mittelfristigen Stabilisation der Wirtschaft profitieren. „Die Bewertungen im Bankensektor Nigerias sind ausgesprochen attraktiv, gerade im Vergleich zu denen von Mitbewerbern aus der Region. Die Aussichten auf ein Kreditwachstum ist eindeutig gegeben, da Nigeria eines der niedrigsten Niveaus der Kreditdurchdringung aller Schwellenländer und Frontier Markets aufweist“, meint der T. Rowe Price-Experte.

Asien: Fokus auf Sri Lanka und Vietnam

Die Wachstumsperspektive für die Grenzmärkte Asiens – darunter Sri Lanka, Vietnam und Bangladesch – bleibt vor dem weiterhin gesunden makroökonomischen Hintergrund intakt. „Vietnam baut seine Exporte kontinuierlich aus und erreicht dabei inzwischen die Niveaus von entwickelten Volkswirtschaften, speziell auf dem Gebiet von mobilen Telefonen und Endgeräten. Gleichzeitig bildet sich eine junge, sehr produktive Mittelklasse.“ In Vietnam setzt Bell mit seinem Frontier Markets Equity Fund unter anderem auf Konsumgüterunternehmen, die ihren Marktanteil im Exportgeschäft ausbauen und zudem am Inlandsmarkt und Online expandieren.

„Bullish“ ist Portfoliomanager Bell im Hinblick auf Investmentmöglichkeiten in Sri Lanka, denn hier findet er einige der am attraktivsten bewerteten und am besten gemanagten Unternehmen im gesamten Universum der Grenzmärkte. „Wir sind überzeugt vom Bauboom in Sri Lanka, weil eine verbesserte Politik dazu führen dürfte, dass zentrale Infrastrukturprojekte nach einer Phase der Untätigkeit wiederaufgenommen werden – unter anderem der Bau neuer Häfen und Straßen“, sagt Bell. Die strategisch günstige Lage des Landes im indischen Ozean könnte das Land zu einem regionalen Handelsknotenpunkt werden lassen. Das hat bereits zu signifikanten Investitionen in Hafenanlagen geführt, so Bell, zuletzt in Form eines Engagements in Höhe von 1,1 Milliarden US-Dollar durch China in den Hambantota Port.

Europa: Rumänien wird von der heimischen Nachfrage getragen

Die rumänische Wirtschaft zeigte zuletzt Anzeichen eines zyklischen Aufschwungs. Dieser wird durch eine solide Inlandsnachfrage untermauert, die auf Lohnwachstum, niedrigen Zinsen und Senkung der Mehrwertsteuern beruhte. In Rumänien ist Bell von Finanztiteln angetan, weil die Banken nach der Krise von 2008 ihre Kreditportfolios bereinigt haben und sich auch die Qualität der Assets verbessert. Bell fokussiert daher unter anderem auf in Rumänien ansässige Franchiseunternehmen in schnellwachsenden Segmenten der Kreditvergabe – die nachhaltige und hochprofitable Margen liefern.

Für das Jahr 2018 bleibt die Aussicht positiv

„Die soliden Renditen, die die Grenzmärkte in den letzten fünf Kalenderjahren boten, in Kombination mit einem dauerhaften säkularen Wachstum und einer geringen Korrelation zum globalen Wirtschaftszyklus, wecken verstärkt das Investoreninteresse. Die wirtschaftlichen Indikatoren haben sich in den vergangenen Monaten stark verbessert und auch die Wechselkurse rechtfertigen eine gute Prognose für 2018 und die Jahre danach“, schließt Bell seine Analyse.

