6. Juli 2017. FRANKFURT (Grüner Fischer). Positive Ergebnisse auf breiter Front, kaum nennenswerte Korrekturen, extrem geringe Volatilität - im bisherigen Verlauf hat sich das Börsenjahr 2017 von seiner ruhigen Seite gezeigt. Eine äußerst untypische Entwicklung für die reifere Phase eines Bullenmarkts, welche in der Regel von einer erhöhten Dynamik geprägt ist. Ist das die berühmte Ruhe vor dem Sturm?

Anleger sind eingelullt

Unsere aktuellen Umfragewerte sprechen zumindest dafür, dass auch der zuletzt gesehene Aufschwung an den Märkten die Skepsis noch nicht vollständig eliminieren konnte. Viele Marktbeobachter sprechen weiterhin von einem "Aufschwung auf Zeit". Die Skepsis hält sich hartnäckig. Zwar wird die Aktienanlage mehr und mehr als attraktivste Anlageklasse identifiziert und als "alternativlos" bezeichnet, was eine zunehmend optimistische Grundhaltung unter Anlegern belegt. Von einer euphorischen Aufbruchsstimmung kann man jedoch definitiv nicht sprechen. Dazu ist der Respekt vor einem baldigen Crash-Szenario zu allgegenwärtig und der Anteil des defensiv und nahezu zinslos angelegten Vermögens - gerade unter deutschen Anlegern - immer noch viel zu hoch.

Wenig Fantasie

Anleger neigen dazu, die Entwicklung der jüngsten Vergangenheit in die nahe Zukunft fortzuschreiben. Für die bisher veröffentlichten Prognosen für das zweite Halbjahr 2017 bedeutet das: Es werden moderat positive Ergebnisse erwartet, prozentual betrachtet ist die Bandbreite der Prognosen sehr gering. Im Grunde also eine nahtlose Fortsetzung der bisherigen Entwicklung in 2017. Als "neue Basis" dient das Niveau zum Ende des ersten Halbjahrs, die zu Jahresbeginn getroffenen Prognosen der Banken werden somit einfach an die neue Realität angepasst. Das übliche Spiel.

Märkte lieben es zu überraschen

Die Volatilität an den Märkten wird zurückkehren! Eigentlich keine besonders kontroverse Aussage. Aktienmärkte definieren sich nun mal über eine erhöhte Volatilität im Vergleich zu anderen Anlageklassen, generieren gerade daraus ihre langfristig überlegenen Renditechancen. Nimmt man die aktuellen Umfragewerte als Gradmesser für die Erwartung an zukünftige Schwankungsbreiten, so würde bereits eine Rückkehr zur "normalen" Volatilität viele Anleger aus ihrer Lethargie reißen.Unterschätzen Sie niemals die Dynamik der Aktienmärkte! Je weniger man mental auf plötzliche Korrekturen, zähe Seitwärtsphasen und auch längere Zeiträume mit unterdurchschnittlicher Wertentwicklung vorbereitet ist, desto eher gerät man in übergeordneten Aufwärtsphasen aus dem Tritt. Märkte bewegen sich nicht linear nach oben!

Neue Impulse 2017

Noch eine Runde Brexit-Theater? Trump twittert neuen Unsinn? Weiteren Terror in Europa? Was kann die Märkte im zweiten Halbjahr 2017 überhaupt noch wirklich schocken? Ungelöste, aber weitreichend ausdiskutierte Problemstellungen halten das negative Überraschungspotential gering. So ist es die Angst "vor dem Crash selbst", die den Optimismus im Zaum hält. "Der Crash kommt, weil die Blase platzt." "Wer höher steigt, kann tiefer fallen." "Der geborgte Aufschwung ist bald zu Ende." "Das auf Schulden aufgebaute Finanzsystem wird kollabieren." Wenn sich die Argumente für einen baldigen Bärenmarkt weiterhin auf Aussagen dieser Art beschränken, ist der Bullenmarkt noch nicht wirklich in Gefahr.

Fazit

An den Aktienmärkten wird Normalität einkehren - mehr Volatilität! Früher oder später wird sie Anleger aus der Lethargie reißen, die sich im ersten Halbjahr 2017 ausgebreitet hat und sich in den aktuellen Prognosen widerspiegelt. Seien Sie auf mehr Hektik emotional vorbereitet!Die Kapitalmarktprognose für 2017 von Grüner Fisher Investments können Sie unter www.gruener-fisher.de kostenlos anfordern.6. Juli 2017, © Grüner Fisher

Über den Autor

Thomas Grüner ist Gründer und Chief Investment Officer von der Vermögensverwaltung Grüner Fisher Investments. Sein Partner Ken Fisher ist seit über 30 Jahren „Forbes"-Kolumnist und warnte im März 2000 rechtzeitig vor dem Platzen der New-Economy-Blase. Ken Fisher zählt zu den 400 reichsten US-Amerikanern und belegt auf der aktuellen „Forbes"-Rangliste Platz 211. Fisher Investments verwaltet momentan mehr als 65 Milliarden US-Dollar.