Grüner Fisher: „Ungemütliche Vorhersagen!“

Nach Ansicht Grüners lassen sich Bärenmärkte nicht vorhersagen – weder zeitlich noch in ihrem Verlauf oder den Auswirkungen. Darauf sollten sich Anleger einstellen, so könnten sie damit umgehen.



4. Oktober 2019. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Der persönliche Erfolg hängt typischerweise von bestimmten Faktoren ab. An der Börse ist eine der wichtigsten Voraussetzungen das Erwartungsmanagement. Man sollte frühzeitig verstehen, dass die Aktienanlage für Investoren mit einem langfristigen Horizont und passenden Zielen geeignet ist. Wer hingegen schnell reich werden möchte, sollte besser den Weg zum Casino antreten. Ein wichtiger Faktor des Erwartungsmanagements ist das Verständnis der Marktphasen. Auch wenn es wenig Freude bereitet, hilft es daher, sich bereits jetzt grundlegenden Gedankengängen zu stellen, um unabhängig von der Portfoliopositionierung den nächsten Bärenmarkt gut zu überstehen.

Was man erwarten sollte

Erwarten kann man, dass Medien im nächsten Bärenmarkt das „Ende von Aktien“ oder einen ähnlichen Paradigmenwechsel verkünden werden. Passend hierzu lautet ein berühmtes Zitat von Sir John Templeton, der gefährlichste Satz beim Investieren sei „Dieses Mal ist alles anders“. Häufig wird dieses Zitat in Bärenmärkten und direkten Folgeperioden verwendet, wenn die grundsätzliche Funktionalität der Kapitalmärkte angezweifelt wird. Das berühmteste Beispiel hierzu ist die Titelstory der Business Week aus dem Jahr 1979 „The death of equities“. Anleger schreiben in diesen Zeiten ebenso die jüngere Vergangenheit fort wie in Bullenmärkten, und behaupten, dass Aktien nie wieder steigen könnten. Doch Kapitalmärkte verändern sich nicht – sie sind geprägt von Angebot und Nachfrage, Gier und Angst!

Ebenso kann man erwarten, dass man viele Geschichten über eine kleine Gruppe hören wird, die diesen Bärenmarkt vorhergesagt hat. Meistens handelt es sich hierbei um grundsätzliche Pessimisten, die tendenziell in der Folge nicht den Wechsel zurück zu einer positiven Einstellung finden. Meist haben sie sieben der letzten zwei Bärenmärkte vorhergesagt. Alternativ findet man auch Prognosen, die zwar richtig waren, jedoch bereits Jahre zuvor getroffen wurden. Entscheidend für den Anlageerfolg ist jedoch die richtige Aufstellung zur richtigen Zeit. Es genügt nicht, zu wissen, dass etwas passiert. Entscheidend ist der Zeitpunkt.

Was nicht passieren wird

Was man jedoch nicht erwarten sollte, ist, dass der nächste Bär sich ankündigt. Man kann über ihn nicht vorher in der Zeitung lesen. Ebenso entsteht er nicht mit einem großen Knall. Bärenmärkte entwickeln sich langsam mit einem Überrolleffekt. Im Bärenmarkt zwischen 2000 und 2002 war der marktbreite S&P 500 nach sechs Monaten im Bärenmarkt lediglich 5 Prozent unter seinem Hochpunkt. In der Frühphase eines Abwärtstrends haben Investoren noch keine Panik – erst spät, wenn jeder erkennt, dass es sich um einen Bärenmarkt handelt, agieren Investoren panisch.

Ebenso sollte man nicht erwarten, dass der nächste Bärenmarkt einfach wird. Auch wenn die letzten beiden Bärenmärkte relativ intensiv waren, bedeutet die Annahme, dass der nächste möglicherweise etwas typischer verlaufen könnte, nicht, dass er einfach wird. Wäre er einfach, würde es keine große Masse an Anlegern geben, die nahe dem Tief verkaufen und die entscheidende definitorische Abwärtsbewegung würde nicht entstehen. Unvorhergesehene Ereignisse werden geschehen – und Angst ist am schlimmsten, wenn sie unerwartet kommt.

Fazit

Insbesondere die Erwartungen bezüglich eines Bärenmarkts zu managen, steigert die Chancen erheblich, langfristig erfolgreich an der Börse zu agieren. Erwarten Sie, dass Sie im nächsten Bärenmarkt am liebsten alles Wissen aus dem Fenster werfen möchten. Selbst wenn man den Bärenmarkt vorhersagt, werden Ereignisse eintreten, die man nicht erwartet hat. Und diese verleiten dazu, zu glauben, dass „dieses Mal alles anders ist“.

© 4. Oktober 2019, Grüner Fisher Investments

Über den Autor

Thomas Grüner ist Gründer und Vice Chairman der Vermögensverwaltung Grüner Fisher Investments. Sein Partner Ken Fisher ist seit über 30 Jahren „Forbes“-Kolumnist und warnte im März 2000 rechtzeitig vor dem Platzen der New-Economy-Blase. Ken Fisher zählt zu den 400 reichsten US-Amerikanern und belegt auf der aktuellen „Forbes“-Rangliste Platz 211. Fisher Investments verwaltet momentan mehr als 65 Milliarden US-Dollar.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Autors wieder, nicht die der Redaktion von boerse-frankfurt.de. Sein Inhalt ist die alleinige Verantwortung des Autors.

Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.