Hüfner spricht trotz der kurzfristig hohen Volatilität von einer Fortsetzung des Bullenmarkts. Investoren sollten das große Ganze betrachten und bei langfristigen Anlagen ruhig bleiben.

6. September 2019. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Wieder einmal fällt dieser Tage auf, dass schon kleine politische Meldungen eine erhebliche Volatilität an den globalen Aktienmärkten auslösen können. Dabei ist unerheblich, ob es sich um ein Interview aus der Trump-Administration, eine Ankündigung des italienischen Ministerpräsidenten Conte oder einen Tweet von Donald Trump selbst handelt. Anleger verfolgen Meldungen dieser Art mit Argusaugen und reagieren. Das Ergebnis sind täglich schwankende Märkte, getrieben von der Unsicherheit, welche Anleger beschäftigt. Diese Schwankungen stellen für Anleger eine Hürde auf dem Weg zum langfristigen Anlageerfolg dar und verleiten zu wirren Entscheidungen. Man stellt seine langfristige Strategie in Frage und weicht vom gut überlegten (Investitions-) Plan ab.

Kaninchen, wohin man auch schaut

Gerade Donald Trump ist ein Meister seines Fachs, den Medien und scharfen Beobachtern immer wieder Kaninchen zur Jagd vorzusetzen. Damit lenkt er vor allem von einer stabil wachsenden Weltwirtschaft und einer hervorragenden fundamentalen Entwicklung ab. Während er den Spannungsbogen in die Länge zieht und Ängste schürt, kann eine zukünftige Auflösung der Konflikte mit China, dem Iran und Nordkorea Trump die Möglichkeit eröffnen, im kommenden Wahlkampf 2020 glänzend dazustehen. Alle Aktionen verfolgen hierbei ein Ziel: Die Wiederwahl!

Aus moralischer Sicht gab es in der jüngeren Vergangenheit viele Themen, über die man sich seit Trumps Betreten der politischen Bühne echauffieren konnte. Hierbei gilt jedoch die Weisheit, ähnlich zum Umgang mit der grundsätzlichen politischen Überzeugung, dass man sich nicht von seinen Emotionen oder seiner politischen Meinung bei der Investitionsentscheidung leiten lassen sollte. Schaut man nämlich auf die tatsächlich umgesetzten Maßnahmen Trumps, so konnte er kaum ein Vorhaben konkret legislativ umsetzen. Die Auswirkungen sind somit gering – trotzdem ist die gefühlte Unsicherheit groß. Aktienmärkte werden jedoch tendenziell von der Differenz zwischen Realität und Stimmung bewegt und die erscheint aktuell immens. Nähert sich die Stimmung wieder mehr der Realität an, spricht dies für eine Fortsetzung des laufenden Bullenmarkts.

Das Zeiten-Paradoxon

Wer am Aktienmarkt erfolgreich sein möchte, muss seine Erwartungshaltung und seine Emotionen managen. Die falsche Herangehensweise ist, die Börse nutzen zu wollen, um schnell reich zu werden. Wer verstanden hat, dass Börseninvestments nur langfristig ans Ziel führen, wird vom Spekulanten zum Investor. Gleichzeitig ist es paradox, dass langfristig orientierte Investoren täglich die kursierenden Meldungen und Tweets Donald Trumps verfolgen und kurzfristig darauf reagieren. Der langfristige Erfolg wird mit diesem Verhalten jedenfalls unwahrscheinlicher.

Fazit

Die Vielfalt an Sorgen ist tendenziell in der Lage, eine kurzfristig hohe Volatilität auszulösen. Wer immer wieder versucht, diese zu timen, läuft ständig den Marktbewegungen hinterher. Insbesondere senkt er aktiv die Wahrscheinlichkeit, mit seinen Anlagen die finanziellen Ziele zu erreichen. Besser ist es, die fundamentale Entwicklung im Big-Picture zu beobachten. Die Weltwirtschaft wächst weiter stabil, von einer Rezession sind wir weit entfernt. Gleichzeitig ist die relative Attraktivität der Anlageklasse historisch gut. Wer jetzt auf Populismus reagiert, verpasst die eigentlich hervorragende Lage, die uns stark an ein Goldilocks-Szenario aus moderatem Wachstum, geringer Inflation und einem niedrigen Zinsumfeld erinnert. Also lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die Fortsetzung des Bullenmarkts!

© 6. September 2019, Grüner Fisher Investments

Über den Autor

Thomas Grüner ist Gründer und Vice Chairman der Vermögensverwaltung Grüner Fisher Investments. Sein Partner Ken Fisher ist seit über 30 Jahren „Forbes“-Kolumnist und warnte im März 2000 rechtzeitig vor dem Platzen der New-Economy-Blase. Ken Fisher zählt zu den 400 reichsten US-Amerikanern und belegt auf der aktuellen „Forbes“-Rangliste Platz 211. Fisher Investments verwaltet momentan mehr als 65 Milliarden US-Dollar.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Autors wieder, nicht die der Redaktion von boerse-frankfurt.de. Sein Inhalt ist die alleinige Verantwortung des Autors.

Disclaimer

Inhalte des Onlineangebots

Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.



Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.





Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.



Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers.

Verweise und Links

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.



Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.



Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.

Rechtswirksamkeit des Disclaimers

Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.

Einbindung von weiteren Inhalten Dritter

Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.