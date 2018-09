Grüner bricht eine Lanze für weltweite Diversifikation des Portfolios privater Anleger, weil sie die für viele schwer auszuhaltende Volatilität mildert.

Grundsätzlich tendieren Anleger dazu, den Fokus auf ihren jeweiligen Heimatmarkt zu legen. Deutsche Anleger blicken verstärkt auf DAX, MDAX und TecDAX, Schweizer legen Wert auf den SMI, für Österreicher ist der ATX ihr wichtigstes Börsenbarometer. Man "kennt sich aus" und muss sich in erster Linie nicht mit Fremdwährungsrisiken herumschlagen. Dementsprechend wird das eigene Portfolio oftmals mit Schwerpunkten versehen, die sich in der globalen Aufteilung der Kapitalmärkte überhaupt nicht wiederfinden.

Das Prinzip der globalen Diversifikation erfreut sich bei Anlegern wechselnder Beliebtheit. Liegt der Fokus im eigenen Portfolio auf dem Heimatmarkt und wird dieser von regionalen Problemen erfasst, liegt globale Diversifikation hoch im Kurs. Anerkennend stellt man fest, dass die Performance außerhalb des eigenen Portfolios höher ist und globale Chancen genutzt werden sollten. Umgekehrt: Läuft der Heimatmarkt besser als der Rest der Welt, wird globale Diversifikation schnell in Frage gestellt. Warum weltweit investieren, wenn das Gute doch so nahe liegt? Warum überhaupt Fremdwährungsrisiken eingehen? Viele Anleger erleben dieses Wechselbad der Gefühle immer wieder aufs Neue.

Die Vorteile einer globalen Diversifikation lassen sich nicht an kurz- oder langfristigen Performancezahlen ablesen. Kurzfristig ist alles möglich: Der DAX kann jederzeit zu einem Höhenflug ansetzen und den Rest der Welt hinter sich lassen. Ebenso können deutsche Aktien von einer Korrektur erfasst werden, die im globalen Bild praktisch untergeht - schließlich stellt Deutschland nur vier Prozent der weltweiten Marktkapitalisierung. Mittelfristig können sich regionale Bärenmärkte ausprägen, die den globalen Bullenmarkt dennoch nicht zu Fall bringen. 2011 wird europäischen Anlegern in schlechter Erinnerung bleiben, während die US-Amerikaner mittlerweile von 2009 bis 2018 den zeitlich längsten Bullenmarkt der gesamten Historie ausrufen können. Langfristig gilt: Die durchschnittliche Performance einzelner Industrieländer fügt sich in der Regel in das globale Bild ein, selbst wenn die Outperformance gegenüber dem Gesamtmarkt über einen längeren Zeitraum anhält - wie im laufenden Bullenmarkt für US-Aktien zu beobachten ist.

Ein überlegenes Prinzip

Globale Diversifikation ist ein strategisches Prinzip. Viele Anleger wollen langfristig aktienmarktähnliche Renditen erreichen, sind aber mit dem Weg, der zum Ziel führt, überhaupt nicht einverstanden. Hohe Volatilität, scharfe Korrekturen, zähe Seitwärtsphasen - in einem intakten Bullenmarkt müssen Anleger unzählige Stress-Tests überstehen, um die ansehnliche Gesamtrendite am Ende ihr Eigen nennen zu können. Die entscheidende Frage ist also: Wie kann der steinige Weg zu einem guten Gesamtergebnis möglichst "erträglich" gestaltet werden? Mit globaler Diversifikation! Die Schwankungsbreite kann im Vergleich zu regionalen Portfolios vermindert werden, globale Chancen werden genutzt, eine ausgewogene Aufteilung verarbeitet gegenläufige Performance- und Währungseffekte einzelner Komponenten zu einem robusten Gesamtkonstrukt.

Fazit

Als wären die globalen Aktienmärkte nicht schon volatil genug: Viele Investoren provozieren durch den starken Fokus auf die Heimatmärkte zusätzlich unerwünschte Effekte für das eigene Portfolio. Globale Diversifikation schafft dagegen beste Voraussetzungen, den schwierigen Weg zum langfristigen Anlageziel zu meistern. Der reife Bullenmarkt ist typischerweise volatil und stellt Anleger vor große emotionale Herausforderungen. Seien Sie daher gewappnet und denken Sie global!

von Thomas Grüner

29. September 2018 © Grüner Fisher

Über den Autor

Thomas Grüner ist Gründer und Vice Chairman der Vermögensverwaltung Grüner Fisher Investments. Sein Partner Ken Fisher ist seit über 30 Jahren „Forbes“-Kolumnist und warnte im März 2000 rechtzeitig vor dem Platzen der New-Economy-Blase. Ken Fisher zählt zu den 400 reichsten US-Amerikanern und belegt auf der aktuellen „Forbes“-Rangliste Platz 211. Fisher Investments verwaltet momentan mehr als 65 Milliarden US-Dollar.

