25. April 2019. FRANKFURT (Grüner Fisher). Im Jahr 2019 ist die deutsche Politik vor allem mit sich selbst beschäftigt. Das dürfte keine Überraschung sein, ist der Bundestag mit nunmehr 709 Sitzen doch zu einem bürokratischen Monstrum mutiert. Politiker sind mehr mit internen Arbeitsabläufen und Dauerwahlkampf als mit pragmatischer Lösungsfindung beschäftigt. Sie verlieren dabei zunehmend den Kontakt zur Realität.Die Idee zur Verschlankung des Bundestags erscheint zwingend geboten, aber mit einer Reform des Wahlrechts stößt Wolfgang Schäuble bei zahlreichen Parteien auf breite Ablehnung. Wer rationalisiert sich schon gerne selbst weg? Untreue und Geldverschwendung per Definition. Der deutsche Staatsapparat zeichnet im Jahr 2019 das Bild einer - immer größer werdenden - trägen Masse ohne Entscheidungskraft und Fähigkeit zur politischen Handlung.

Beispiel Wohnungsbau

Es ist ja nicht so, dass der Bundestag in kompletter Untätigkeit versinkt. Als jüngste Errungenschaft der Regierungsarbeit nennt Angela Merkel die Sonderabschreibungen für Wohnungsbau, der legislative Prozess sei erfolgreich "auf den Weg gebracht". Und in der Realität? Das Gesetz steckt immer noch im Bundesrat fest, verschwindet auf geradezu mysteriöse Weise von der Agenda. Seit dem 1. September 2018 läuft die "Anmeldefrist" für das staatliche Subventionsprogramm bereits, Planungssicherheit für interessierte Bauherren gibt es aber bis heute nicht. Die Politik will also Anreize zum Wohnungsbau setzen, torpediert allerdings ihre eigenen Pläne. Um Wohnraum zu schaffen, müssen Wohnungen gebaut werden - mit einer Umverteilung und Enteignung des bestehenden Wohnraums, wie es in Berlin mit einer besorgniserregenden Ernsthaftigkeit diskutiert wird, ist es leider nicht getan. Ein Treppenwitz: Staatlich kontrollierte Wohnungsbaugesellschaften in Berlin, dem Land der "Bauprofis" rund um den Berliner Flughafen.

Hausgemachte Probleme

Die deutsche Wirtschaft leidet zunehmend unter hausgemachten Problemen. Es besteht die reale Gefahr, dass man den Anschluss an die internationale Wettbewerbsfähigkeit verliert, wenn die Tendenz zur Selbstzerstörung und -behinderung nicht gestoppt wird. Zwischen Bürokratie-Wahnsinn, hoher Unternehmensbesteuerung und unrealistischen Klimaschutzplänen wirken die Lobreden der Politiker auf den deutschen Mittelstand fehlplatziert. Wirtschaftsminister Peter Altmaier bekommt den Verdruss zahlreicher Unternehmenslenker ungefiltert zu spüren.Zum Glück zeigen sich die Aktienmärkte relativ unbeeindruckt von den politischen Querelen. Politische Pattsituationen schaffen in der Regel ein positives Umfeld für die Kapitalmärkte. Andererseits ist es nachweislich für die lokalen Märkte nachteilig, wenn der Staat einen Haushaltsüberschuss produziert. Was als große Errungenschaft der aktuellen Regierung angepriesen wird, die berühmte schwarze Null, ist im Endeffekt also kein positiver Einflussfaktor für die deutsche Wirtschaft. In Zeiten absolut niedriger Zinsen ignoriert man weiterhin ein nahezu ideales Umfeld für zukunftsorientierte Investitionen, langfristige Infrastrukturausgaben und große Forschungsprojekte. Stattdessen entzieht der Staat dem Kreislauf mehr Geld als er hineingibt - Überschüsse sind nicht grundlegend positiv zu sehen, wenn man offensichtlich nicht gut mit Geld umgehen kann.

Fazit

Für die Kapitalmärkte ist es positiv, wenn das legislative Risiko begrenzt bleibt. Deutschland betreibt allerdings ein gefährliches Spiel: Noch mehr Bürokratie, Regulierung, endlose Diskussionen ohne Taten und eine fehlende Investitionsbereitschaft werden nicht spurlos an der deutschen Wirtschaft vorübergehen.von Thomas Grüner25. April 2019 © Grüner Fisher

Über den Autor

Thomas Grüner ist Gründer und Vice Chairman der Vermögensverwaltung Grüner Fisher Investments. Sein Partner Ken Fisher ist seit über 30 Jahren „Forbes“-Kolumnist und warnte im März 2000 rechtzeitig vor dem Platzen der New-Economy-Blase. Ken Fisher zählt zu den 400 reichsten US-Amerikanern und belegt auf der aktuellen „Forbes“-Rangliste Platz 211. Fisher Investments verwaltet momentan mehr als 65 Milliarden US-Dollar.Dieser Artikel gibt die Meinung des Autors wieder, nicht die der Redaktion von boerse-frankfurt.de. Sein Inhalt ist die alleinige Verantwortung des Autors. Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.