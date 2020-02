Grüner erinnert an die verhaltene Reaktion der internationalen Aktienmärkte auf Pandemien – zumindest mittelfristig.



31. Januar 2020. FRANKFURT (Grüner Fisher). Der tödliche Krankheitserreger ist inzwischen auch in Deutschland angekommen. Die chinesische Regierung riegelt ganze Städte ab, globale Unternehmen mit lokaler Präsenz in China treffen umfangreiche Vorsichtsmaßnahmen. Wenn derartige Pandemien entstehen, wird tendenziell Volatilität an den Märkten befürchtet. Die Geschichte hat jedoch immer wieder gezeigt, dass sich Märkte nur kurzzeitig mit humanitären Katastrophen beschäftigen. Ein Bärenmarkt wurde durch sie noch niemals (!) ausgelöst.





Panik macht nie Sinn





Zum aktuellen Zeitpunkt weiß keiner, welche Ausmaße die Epidemie einnehmen kann. Somit sind die gesellschaftlichen Folgen schwer schätzbar – Unsicherheit entsteht. Es besteht die Gefahr, dass für eine begrenzte Zeit ein bestimmter Teil der Weltbevölkerung krank ist, was theoretisch die Produktivität der Weltbevölkerung reduzieren könnte. Die Entwicklung der ökonomischen Daten wird antizipiert – Märkte sind effizient und preisen jede bekannte Information in Echtzeit ein.







Pandemien und Aktienmärkte – eine lange Historie





Als sich im Jahr 2009 die Wirtschaft noch in der Rezession befand und gerade zur ersten Erholung ansetzte, sorgte die Schweinegrippe für neue Ängste. Während die wirtschaftlichen Auswirkungen nicht existent waren, entstand jedoch am Markt große Unruhe. So verlor der amerikanische S&P 500 im Jahr 2009 zwischen dem 08. und 15. Mai 4,9 Prozent, als die erste Nachrichtenwelle entstand. Kurz darauf, als die Verdachtsfälle für die USA und Europa bekannt wurden, entstand sogar eine Abwärtsbewegung von 7,0 Prozent zwischen dem 12. Juni und dem 12. Juli. Dennoch wurde die Rezession im Sommer 2009 endgültig abgeschüttelt und die weltweiten Börsen erholten sich dynamisch. Im Sommer 2009 endete die Rezession und die Schweinegrippe sorgte für tragische 100.000 bis 200.000 Todesfälle.







Die Aktienmärkte verhielten sich ähnlich robust, als SARS ausbrach. Die Weltgesundheitsorganisation schätzte die Sterblichkeitsrate auf 14 bis 15 Prozent aller gemeldeten Infektionen. Wie bei der Schweinegrippe-Panik befanden sich die Aktienmärkte in der Erholungsphase nach einem Bärenmarkt, der im Oktober 2002 endete. Der S&P 500 musste dennoch vom 27. November bis zum 11. März 2003 eine Korrektur von 14,2 Prozent hinnehmen. Der Marktanstieg setzte sich jedoch fort und der S&P 500 erzielte im gesamten Kalenderjahr 2003 eine Rendite von 28,7 Prozent.







Robuste Märkte auch bei dramatischen Ereignissen





Auch größere Pandemien haben die Märkte nicht entgleisen lassen. Die US-Behörde CDC schätzt beispielsweise, dass die Vogelgrippe von 1957 bis 1958 weltweit 1,1 Millionen Opfer forderte. Damals befanden sich die Aktienmärkte bereits in einem Bärenmarkt, konnten diesen aber abschütteln, noch bevor die Seuche wieder im Griff war. Die Hongkong-Grippe 1968 forderte ähnliche Opferzahlen und tatsächlich landeten die Aktienmärkte zwei Monate nach ihrem Ausbruch in einem Bärenmarkt - der sich jedoch viel mehr aufgrund einer Kombination aus inversen Zinsstrukturkurven und Euphorie ausprägen konnte. Der kräftige Bärenmarkt tobte noch, als das Virus schon längst besiegt war. Nicht einmal das verheerendste und älteste Beispiel in dieser Reihe, die Spanische Grippe zwischen 1918 und 1920, konnte die damaligen Marktgegebenheiten großartig aus der Bahn werfen.

Fazit





Schlagzeilen über eine sich schnell ausbreitende Krankheit können definitiv kurzfristige Schwankungen verursachen oder die Marktstimmung dämpfen, letztendlich lassen sich die Marktzyklen jedoch nicht nachhaltig davon beeindrucken.

© 31. Januar 2020, Grüner Fisher Investments

Über den Autor

Thomas Grüner ist Gründer und Vice Chairman der Vermögensverwaltung Grüner Fisher Investments. Dieser Artikel gibt die Meinung des Autors wieder, nicht die der Redaktion von boerse-frankfurt.de. Sein Inhalt ist die alleinige Verantwortung des Autors.

Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.