Grüne Mobilität

Der Wettlauf um die Netto-Nullemissionen der Luft- und Schienenverkehrsbranche wurde beschleunigt durch die Pandemie

Seit im Jahr 2015 das Pariser Klimaabkommen beschlossen wurde, hat sich Einiges getan. Einer der zentralen Punkte des Abkommens ist die Senkung schädlicher CO2-Emissionen. Heute wird erwartet, dass der Luft- und Schienenverkehr bis 2050 frei von CO2-Emissionen ist. Die Luftfahrt wird laut Prognosen länger brauchen. Man rechnet für die Jahre 2035 bis 2040 mit dem Erreichen der Klimaziele.





Emissionsfreie Technologien werden in vielen Ländern der Erde stark gefördert, so auch in Europa. Dort soll mithilfe des European Green Deals, ein im Dezember 2019 vorgestelltes Konzept, bis 2050 in der Europäischen Union die Netto-Emissionen von Treibhausgasen auf null reduziert werden.





Nicht nur der Schwerlastverkehr oder der Luft- oder Schienenverkehr, auch zu Wasser und auch der PKW-Verkehr sollen Klimazielen genügen. Dazu braucht es neben Innovationen und Technologien, Elektro- und Wasserstoffplattformen – und Rohstoffe. Die Elektromobilität, die beständig an Fahrt aufnimmt, man schaue sich nur etwa die Neuzulassungszahlen in Deutschland an, braucht Akkus und damit Batterierohstoffe wie Lithium.





Den begehrten Rohstoff hat beispielsweise Millennial Lithium in seinen zwei Lithiumprojekten in Argentinien, in einem Gebiet mit sehr hochwertigem Batterie-Lithium.





Bei der Wasserstofftechnologie brauchen die Brennstoffzellen Platin. Diesen Rohstoff besitzt etwa Sibanye-Stillwater (auch ein Goldproduzent) neben Palladium in seinen Projekten in den USA und in Südafrika.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Millennial Lithium (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/millennial-lithium-corp/) und Sibanye-Stillwater (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sibanye-stillwater-ltd/).







