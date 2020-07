Grüne Bundesanleihen kommen auf den Markt

Die Finanzagentur der Bundesrepublik Deutschland emittiert in diesem Jahr zwei sogenannte „Green Bonds“, also grüne Bundesanleihen. Mit den Einnahmen werden unter anderem die Haushaltsausgaben zur Verhinderung des Klimawandels finanziert. Die Bundesrepublik wird sich dabei am Rahmenwerk der International Capital Market Association (ICMA) für Green Bonds orientieren. Das Rahmenwerk für die grünen Bundesanleihen wird die Finanzagentur Ende August 2020 veröffentlichen. Gemeinsam mit den Bundesministerien werden Haushaltsposten identifiziert, die den grünen Bundesanleihen zuzuordnen sind.Im September wird dann der erste Green Bond emittiert: Eine zehnjährige Anleihe mit einer Laufzeit bis zum 15.08.2030 und einem Kupon von 0,0%. Im vierten Quartal folgt eine fünfjährige Anleihe. Beide Anleihen zusammen sollen ein Emissionsvolumen von insgesamt 8 bis 12 Milliarden Euro aufweisen. Für die grünen Bundesanleihen wird es auch entsprechende Zwillings-Bundesanleihen mit identischer Laufzeit und Konditionen geben. Für die zehnjährige grüne Bundesanleihe ist das die bereits emittierte Bundesanleihe mit einer Laufzeit bis August 2030 (ISIN DE0001102507). Damit werden die Zinskosten durch die grünen Bundesanleihen transparent.Marktexperten erwarten für die Green Bonds eine niedrigere Rendite als für konventionelle Bundesanleihen. Besonders Nachhaltigkeitsfonds könnten verstärkt in die neuen grünen Bundesanleihen investieren und die Nachfrage treiben. Für 2021 plant die Finanzagentur Green Bonds in einem Laufzeitenbereich von zwei bis 30 Jahren zu emittieren.Im ersten Halbjahr hatte die Bundesrepublik Deutschland bereits Anleihen in Höhe von 180,5 Milliarden Euro aufgenommen. Alleine im dritten Quartal wird die Finanzagentur für den Bund weitere etwa 146 Milliarden Euro aufnehmen. Im Gesamtjahr 2019 nahm der Bund 202,2 Milliarden Euro auf.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.