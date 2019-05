Grüne Bundesanleihen?

Jüngsten Medienberichten zufolge prüft die Bundesregierung die Emission grüner Staatsanleihen ab dem Jahr 2020. Damit folgt der Bund einem weltweiten Trend, schließlich wächst der Markt für sogenannte Greenbonds in den letzten Jahren stetig – wenngleich deren Anteil am Anleihenmarkt noch verschwindend gering ist. Nichtsdestotrotz geben allein im deutschsprachigen Raum etwa 500 Investmentfonds an, nachhaltig zu sein. Auch haben bereits Staaten wie Frankreich, Belgien und Polen grüne Anleihen begeben.Im Falle der Ausgabe einer grünen Bundesanleihe würde sich der Bund dabei wohl am dänischen Modell orientieren. Hierbei wird die Emission einer Staatsanleihe aufgeteilt: Anleger erhalten einerseits eine „klassische“ Anleihe, andererseits einen Greenbond mit eigener WKN. Je nach Höhe des Anteils des grünen Wertpapiers verpflichtet sich der Emittent, in diesem Fall der Bund, zu Staatsausgaben in ebendieser Höhe für nachhaltige Projekte. Allerdings wird dieser Anteil bereits getätigten nachhaltigen Ausgaben zugewiesen, weswegen die Bundesmittel für Klima- und Umweltschutz allein durch die Emission eines Greenbonds nicht steigen. Erweisen sich diese grünen Staatsanleihen jedoch langfristig zunehmender Beliebtheit, könnte sich dies sehr wohl auf den Staatshaushalt auswirken: Sobald die Summe der Greenbonds die im Haushalt für nachhaltige Projekte vorgesehene Summe übersteigt, müsste der Bund das Geld in neue nachhaltige Projekte stecken.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.