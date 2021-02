Grüne Anleihen erfahren enormen Zuspruch

in diesem Beitrag erörtert, die steigende Nachfrage nach umweltbewussten Geldanlagen. Er diskutiert spannende Entwicklungen am Markt für Grüne Anleihen – vor allem in Europa, das bei nachhaltigen Geldan­lagen eine Vorreiterrolle innehat. Anschließend erörtert er einige Fragen, die Emittenten von Grünen Anleihen und deren Anleger in den kommenden Monaten und Jahren wahrscheinlich beschäftigen werden.



Der Wechsel zu einer nachhaltigeren Wirtschaft macht ESG-Anlagen bedeutsamer als je zuvor

David Zahn: “Der deutliche Einfluss von Klima- und Umweltveränderungen weltweit ist immer stärker sichtbar geworden. Die Welt verzeichnete mit Ende letzten Jahres die fünf heißesten Jahre in Folge seit Beginn der Aufzeichnungen. An den Finanzmärkten stieg dementsprechend die Nachfrage nach Investitionen, die zur Finanzierung von Projekten mit positiven Auswirkungen auf die Umwelt und/oder das Klima beitragen können.”

Europa führt den Markt für Grüne Anleihen an

Zahn: “Seit seiner Entstehung verzeichnete der Markt für grüne Anleihen ein schnelles Wachstum. 2020 wurden weltweit grüne Anleihen und Darlehen im Wert von über 268 Milliarden USD ausgegeben. Mit dem höchsten Anteil an den weltweiten Emissionen sind grüne Anleihen auch mit großem Abstand die beliebteste Form umweltfreundlicher Schuldtitel. Die Emissi­onen verteilen sich auf mehrere Sektoren und Länder, führend sind dabei Europa, der Nahe Osten und Afrika (EMEA).”

“Die Ausweitung des europäischen Marktes für grüne Anleihen profitierte von der Unterstüt­zung vieler europäischer Regierungen und Institutionen für Umweltthemen. Etwa 30 % des Coronavirus-Unterstützungsfonds der Europäischen Union (EU) – 750 Milliarden EUR – und 1 Billion EUR ihres siebenjährigen Haushaltsbudgets sind für Initiativen zur Bekämpfung der schädlichen Auswirkungen des Klimawandels vorgesehen.”

Anlagen in Grüne Anleihen in der Praxis

Zahn: „Franklin Templeton hat reichlich Erfahrung mit Grünen Anleihen. Aus unserer Sicht unterstützt uns ein aktiver Ansatz dabei, die überzeugendsten Risiko-Ertrags-Chancen aufzudecken, die gleichzeitig ökologische Vorteile bieten können. Wir sehen gute Chancen für attraktive, risikoadjustierte Renditen in einem Portfolio aus grünen, klimaschonenden Anleihen auf Grundlage wenig miteinander korrelierender Positionen.”

































Freundliche Grüße

Oliver Trenk