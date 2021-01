Grün ist das neue Schwarz

Sehr geehrte Damen und Herren,

„Die Wirtschaft hat zweifellos eine schwere Achterbahnfahrt hinter sich im letzten Jahr. Das Jahr 2020 hat uns in jeder erdenklichen Weise geschüttelt und gerührt. So haben viele auf das Jahr 2021 gewartet, um den Neustart-Knopf zu drücken.

Im Jahr 2020 sind wir im Hinblick auf Gesundheitsvorsorge und Selbstfürsorge bewusster geworden. Die Änderung von Verhaltensweisen hat den sogenannten „Stay-at-Home” Aktien Auftrieb gegeben, ebenso wie Unternehmen aus den Bereichen Sport, gesunde Ernährung, saubere Schönheitsprodukte und erneuerbare Energien. “, sagt Tea Muratovic, Gründerin der Investmentboutique Seasonax Capital.

Um in den kommenden Jahren mithalten zu können, müssen sich Unternehmen noch stärker als bisher nachhaltige Ressourcen zu Nutze machen. Einige sind bereits gut auf dem Weg, und einige hinken noch weit hinterher.





Die analysierten Unternehmen haben signifikante Schritte unternommen um zu einer umweltfreundlichen Wirtschaft beizutragen und haben es dieses Jahr auf die Nachhaltigkeitsliste von Forbes geschafft.

In diesem Sinne lassen Sie uns mit der Analyse beginnen.

Bitte beachten Sie, dass im Gegensatz zu einem Standard-Chart, der einfach die Aktienkurse über einen bestimmten Zeitraum zeigt, ein saisonaler Chart den durchschnittlichen Kursverlauf einer Aktie im Laufe eines Kalenderjahres zeigt, berechnet über mehrere Jahre. Die horizontale Achse zeigt den Zeitpunkt des Jahres, während die vertikale Achse das Niveau des saisonalen Musters (indexiert auf 100) anzeigt.

Die Unilever PLC bildet zusammen mit ihrer niederländischen Schwester, der Unilever N.V., einen weltweit führenden Giganten in den Bereichen Nahrungsmittel, Körperpflege und Haushaltsprodukte. Die riesige Palette an Konsumgütern im Portfolio des Konzerns umfasst mehr als ein Dutzend globaler Marken.

Die Aktie von Unilever hat in der ersten Hälfte des Jahres eine starke saisonale Phase. Werfen wir einen näheren Blick auf die Statistiken.

http://tiny.cc/UnileverPlc

Vergessen Sie nicht, dass Sie durch Klicken auf das interaktive Link den oben erwähnten Zeitraum im Chart markieren und eine detaillierte statistische Analyse des Musters ansehen können.

Ich habe die starke saisonale Phase vom 13. Januar bis zum 3. Juni, berechnet über die letzten 10 Jahre, in dem Chart markiert. In dieser Zeitspanne von 100 Handelstagen stieg die Aktie von Unilever plc im Schnitt um 11,47 Prozent.

Darüber hinaus zeigt die Häufigkeit mit der im Lauf der Zeit in dieser Phase positive Erträge erzielt wurden, dass das saisonale Muster höchst beständig und zuverlässig ist.

Für kurzfristig orientierte Trader stelle ich Autodesk vor, ein Unternehmen das es dieses Jahr unter die ersten 5 der Nachhaltigkeitsliste von Forbes geschafft hat.

Ich habe die starke saisonale Phase vom 15. Januar bis 19. Februar in dem Chart markiert. In dieser Zeitspanne hat die Aktie von Autodesk in den letzten 10 Jahren im Schnitt einen Ertrag von 7,81 Prozent generiert. Annualisiert entspricht dies einem äußerst respektablen Gewinn von 119.25 Prozent!

http://tiny.cc/Autodeskchart Klicken Sie bitte auf das Link zum interaktiven Chart um weitere Analysen durchzuführen

Eines ist sicher - das Thema Grüne/Saubere Wirtschaft wird uns auch in den kommenden Jahren begleiten. Schauen Sie sich daher die Grüne Szene an und machen Sie von den Handelsmöglichkeiten die sie uns bietet Gebrauch!

Details der Analyse von Tea Muratovic, Gründerin von Seasonax Capital, entnehmen Sie bitte den beigefügten Seasonal Insights.

