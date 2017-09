GrubHub: Der Treffer entwickelt sich und wir glauben da geht mehr!

Im Express-Service vom 26. Juni hatten wir erstmalig auf Grubhub aufmerksam gemacht. In diesem Artikel hatten wir u.a. geschrieben: „Grubhub ist der „Lieferheld“ in den USA und in Großbritannien. Es handelt sich also um einen Restaurant-Lieferservice, der ein enormes Wachstum zu verzeichnen hat.“ Wir gehen heute mit unserer Offenheit an die Grenzen, denn wir zeigen Ihnen hier einen weiteren Originaltext aus unseren Mitteilungen an die Abonnenten des RuMaS Express-Service:





Grubhub (WKN A1XE9Z) ist auch ohne die Übernahmespekulation eine Trading-Chance. Nach der Kursexplosion Ende April gab es eine Seitwärtsphase zwischen etwa 43,00 USD und 45,70 USD. Der Ausbruch ist zwar höchstwahrscheinlich durch die Übernahmespekulation entstanden, die derzeit aus der Luft gegriffen ist, aber nach den Zahlen für Q1 könnte die Aktie bei einem anhaltenden Wachstum weiterhin großes Potenzial haben. Falls es keine Gewinnmitnahmen gibt und der Kursanstieg weitergeht, könnte man ab 48,00 USD zusteigen. Bei einem kleinen Rücksetzer könnte sich aber noch eine bessere Einstiegschance ergeben.Nach unserer Trading-Idee gab es einen Kursanstieg und Anfang August eine Kursexplosion. Der Artikel dazu hatte den Titel: „Grubhub: Treffer! Übernahme lässt den Kurs explodieren! Geht noch mehr?“ Grubhub hatte wieder gute Zahlen präsentiert und was den Kurs möglicherweise noch mehr angetrieben hat, war die Meldung, dass der Essenlieferant die Übernahme der Sparte Eat24 von Yelp übernommen hat. Der Kurs hat sich sehr stabil im Bereich von 53,50/54,00 Dollar gehalten und in den letzten beiden Tagen setzten Grubhub wieder zu einem Zwischenspurt an. Es sieht so aus, als ob sich die Aktie auf den nächsten Kurssprung vorbereitet. Diejenigen, die unseren Einstiegskurs für einen Trade genutzt haben, liegen bei einem Aktiengewinn von über 17% und sollten diesen natürlich entsprechend absichern. Es könnte aber durchaus sein, dass da noch mehr geht. Mehr – wie immer – im RuMaS Express-Service