Group Ten wirbt erfolgreich 1,2 Millionen frisches Kapital ein

Explorationsgesellschaften sind die „Forschungs- und Entwicklungsabteilung“ der Bergbaubranche. Forschung bringt kein Geld, sondern kostet Geld. Insofern ist es natürlich, dass Explorationsgesellschaften regelmäßig frisches Geld gegen Aktien ausgeben. In einem Bärenmarkt für Juniors, wie wir ihn aktuell erleben, fällt die notwendige Refinanzierung vielen Explorationsgesellschaften allerdings immer schwerer.

Vor diesem Hintergrund ist es ein schöner Erfolg von Group Ten Metals (TSX.V: PGE; FRA: 5D32), dass die Gesellschaft 1,2 Mio. CAD bei 0,15 CAD aufgenommen hat. CEO Mike Rowley ließ wissen, dass das meiste Geld von bestehenden Aktionären kam, aber auch einige neue Aktionäre gewonnen wurden, darunter erstmals auch im engeren Sinne institutionelle Investoren, die sich bei kleinkapitalisierten Gesellschaften – PGE hat nach der Platzierung gerade einmal einen Börsenwert von 9,3 Mio. CAD – naturgemäß eher schwer tun.

Insbesondere das große Platin-Nickel-Kobalt-Projekt Stillwater West in den USA zieht das Interesse auf sich. Group Ten ist dort auf einer Länge von mehr als 20 Kilometern direkter Nachbar von Sibanye Stillwater, deren gleichnamige Platin-Palladium Mine es auf Gesamtressourcen von 80 Mio. Unzen bringt. Ende 2017 hatte Sibanye Stillwater für 2,2 Millarden USD erworben. Der Stillwater Komplex gilt neben dem Bushveld Komplex und dem Great Dyke im südlichen Afrika als eine der besten Regionen der Welt für Platin-Nickel-Kupfer-Mineralisierung.

Stillwater und Bushveld weisen geologisch viele Ähnlichkeiten auf, insbesondere geschichtete Intrusionen, die im Falle von Bushveld den Namen „Bushvelds-Platreef-Sukzession“ trägt. Die These von der Verwandtschaft beider Distrikte wird nicht zuletzt durch den Ivanhoe Chefgeologen David Broughton vertreten, der seit kurzem das Team von Group Ten unterstützt. Broughton hat maßgeblich zur Entdeckung und Entwicklung von Ivanhoe’s Platreef Mine in Südafrika beigetragen. Die Entwicklungskosten dieser Mine belaufen sich auf 1,5 Milliarden USD.

Es will also schon etwas heißen, wenn Broughton Group Ten folgendes Kompliment macht: „Group Ten hat ein bemerkenswertes Landpaket zusammengetragen, das den größten Teil des unteren Teils des Stillwater-Komplexes unterhalb des JM-Reefs abdeckt. [Das JM-Reef beherbergt die hochgradige Stillwater PGE-Mine, die von Sibanye-Stillwater betrieben wird; Anmerkung der Redaktion] Das Stillwater-West-Projekt von Group Ten umfasst historisch bekannte, aber wenig erforschte massive und disseminierte Sulfide sowie Chromit-assoziierte Mineralisierungen, die als das geologische Äquivalent zur Bushveld-Platreef-Sukzession interpretiert werden können. In dieser Formation liegen Ivanhoe's Platreef PGE-Ni-Cu-Entdeckung sowie die vier Mogalakwena-Minen von Anglo American. Die Übertragung des Platreef-Konzepts auf den Stillwater-Distrikt ist eine aufregende Entwicklung, und ich freue mich darauf, mit dem technischen Team der Group Ten zusammenzuarbeiten.“

Wir sind gespannt auf die künftigen News von Group Ten. CEO Mike Rowley hat sich u.a. in einem Interview optimistisch geäußert, dass die Gesellschaft in den kommenden zwölf Monaten eine erste Ressource erreichen kann. Geld für weitere Fortschritte hat die Gesellschaft jetzt.





