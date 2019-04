Group Ten macht das Ultra-Projekt zu Geld

So hat man sich das wohl vorgestellt bei Group Ten Metals (TSX-V PGE / FRA 5D32): Während man sich auf das riesige, extrem aussichtsreiche Stillwater West-Projekt in Montana konzentriert, macht man die anderen, nicht mehr zum Kerngeschäft gehörenden Explorationsliegenschaften im Portfolio nach und nach zu Geld!

Wie Group Ten nämlich am Donnerstag bekannt gab, hat man eine Absichtsvereinbarung mit Mount Cairnes Resources Corp. (noch nicht börsennotiert) abgeschlossen, die vorsieht, dass Mount Cairnes sich eine Beteiligung von bis zu 51% an Group Tens Ultra-Projekt verdienen kann. Bei Ultra handelt es sich um eine 93 Quadratkilometer große Platin-, Palladium-, Nickel- und Kupferliegenschaft im kanadischen Yukon.

Die Vereinbarung sieht vor, dass Mount Cairnes Group Ten über einen Zeitraum von vier Jahren 750.000 CAD in bar zukommen lässt, 3 Mio. Aktien an Group Ten ausgibt und 3,75 Mio. CAD in die Exploration auf der Ultra-Liegenschaft investiert. Die Arbeiten wird dabei Group Ten durchführen.

Die neuen Partner haben jetzt 90 Tage Zeit, eine endgültige Vereinbarung fertigzustellen und abzuschließen.

Group Ten- CEO Michael Rowley zeigt sich sehr erfreut über diesen Deal. Wie er weiter erläutert, handelt es sich bei Ultra um ein sehr aussichtsreiches Projekt mit zahlreichen historischen Erzvorkommen sowie weiteren Zielen, die das Yukon-Explorationsteam von Group Ten entwickelt hat.

Im Bärenmarkt der Metallpreise hatte Group Ten die strategische Entscheidung getroffen, qualitativ hochwertige Projekte zu erwerben und zu konsolidieren. Das hat dazu geführt, dass das Unternehmen jetzt über ein ganzes Portfolio von Explorationsprojekte mit hohem Potenzial verfügt, die in bekannten Bergbaudistrikten in der Nähe von produzierenden Minen und/oder fortgeschrittenen Projekten liegen.

Jetzt, so Herr Rowley weiter, sei man in der Lage, Partnerschaften wie die Donnerstag gemeldete abzuschließen, oder andere wertschöpfende Vereinbarungen zu diesen Projekten einzugehen, während man sich selbst vornehmlich um das Stillwater West-Projekt kümmert, zu dem gewaltige Mengen an historischen Daten vorliegen. Nach Aussage von Group Tens-CEO erhält das Unternehmen fortlaufend Interessensbekundungen zu seinen Projekten in Ontario, dem Yukon und Alaska. In Zukunft dürfte so zusätzlich zum Newsflow von Stillwater West auch mehr zu diesen Liegenschaften zu hören sein.



